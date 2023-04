Van der Gijp en Derksen walgen van uitspraken over Hélène Hendriks

René van der Gijp en Johan Derksen nemen het op voor Hélène Hendriks. Deze week werd Hendriks door schrijfster Stéphanie Hoogenberk onder meer een 'blonde del', een 'hoer' en 'verschrikkelijk' genoemd naar aanleiding van de wijze waarop Hendriks reageerde op de verhalen over de misstanden bij NOS Sport.

Hoogenberk zei in haar podcast dat ze Hendriks 'professioneel supergoed' vindt, maar kan niet goedkeuren dat ze 'dingen zei als: ja, mij zou het niet raken, maar dat ben ik'. "Ze zegt: 'Ík zou het grappig vinden.' Dus Hélène is iemand… Dat vind ik een gevaarlijk soort vrouw. Het is 'one of the guys', zo profileert zij zich. Kitty Herweijer heeft er een andere term voor: pick-me girl. Ik heb een hekel aan dit soort vrouwen. Echt een verschrikkelijke hekel."

"Zij praat eigenlijk alles goed wat in dat NOS-artikel staat. Bij alles zegt ze: 'Míj zou het niet uitmaken.' Afgelopen vrijdag was ze weer op televisie. Die hoer", zei Hoogenberk zelfs. Over die belediging voegde ze toe: "Ja, het maakt haar niet uit." Woensdagavond spraken Van der Gijp en Derksen hun walging uit over de uitspraken. "Hélène is gewoon een tof wijf, en die wordt dan tot op het bot beledigd...", zei Derksen onder meer.