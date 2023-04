Advocaat kan play-offs vergeten en PEC Zwolle niet helpen ondanks geweldige start

Dick Advocaat kan de play-offs met ADO Den Haag vrijwel zeker vergeten. Ondanks een razendsnelle voorsprong tegen nummer drie Almere City FC ging het in eigen huis toch nog mis voor De Kleine Generaal. Daar balen ze niet alleen in de Hofstad van, maar ook bij PEC Zwolle. Zij konden zondagmiddag namelijk promotie binnen halen, maar moeten daar nu wederom op wachten.

Na twaalf minuten zal het eerste bier al voorzichtig zijn ingeschonken in Zwolle, waar men massaal was afgestemd op het duel in Den Haag. De ploeg van Advocaat moest winnen om serieus uitzicht te houden op de play-offs voor Eredivisievoetbal, terwijl (alleen) een overwinning ook Zwolle zeker zou stellen van een ticket naar de hoogste niveau. Door treffers van Thomas Verheydt en Titouan Thomas leek het voor PEC Zwolle en ADO Den Haag een probleemloze middag te worden.

Artikel gaat verder onder video

Maar het bier in Zwolle begon steeds minder goed te smaken, want na de razendsnelle voorsprong verloor ADO Den Haag in het door Danny Makkelie gefloten duel steeds meer de grip. Kornelius Hansen zorgde na ruim een half uur voor de aansluitingstreffer, waarna Hamdi Akujobi meteen in het tweede bedrijf voor de gelijkmaker zorgde: 2-2.

ADO Den Haag had met dat resultaat nog iets gehad, de achterstand op nummer acht NAC Breda zou slinken tot vijf punten. PEC Zwolle zou bij een remise alleen virtueel al in de Eredivisie staan, maar kon in theorie nog achterhaald worden door Almere City FC. Lance Duijvestein had echter andere plannen, want hij schoot op fraaie wijze na ruim een uur voetballen de 2-3 tegen de touwen in de verre hoek.

In een serieus slotoffensief voetbalde ADO Den Haag nog wel enkele kansen bij elkaar, maar tot een doelpunt kwam het niet meer in het Haags kwartiertje. Daardoor is de achterstand op een play-offplek liefst zes punten en zal Advocaat de play-offs normaliter niet meer halen. PEC Zwolle en Bram van Polen moeten het kampioensbier wederom een weekje uitstellen.

Oei, dat is rap. De feestvreugde mag de ijskast in. Maar voor hoelang is de vraag! #PECZwolle #ADOALM pic.twitter.com/u8fLgdaXD9 — Stan Timmerman (@Stan_Timmerman) April 16, 2023