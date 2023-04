Ajax-directeur Mislintat werd verrast door Van der Sar

Sven Mislintat was verbaasd dat Ajax bij hem uitkwam voor de vacature van directeur voetbalzaken. De vijftigjarige Duitser werd dinsdag officieel aangesteld, maar had dat na zijn vertrek bij VfB Stuttgart niet gedacht.

“Ja, ik was verrast dat Edwin van der Sar bij me aanklopte. Omdat ik de eerste buitenlander ben in deze functie”, vertelt Mislintat in De Telegraaf. “Ajax zocht iemand met een scoutingsnetwerk, die naast de traditionele scouting voor een moderne aanpak staat. En iemand met een trackrecord in de scouting bij grote clubs. Daarnaast wilde Ajax iemand die staat voor attractief voetbal. Ik ben blij dat Edwin van der Sar deze visie heeft en dat ik aan de eisen van Ajax voldoe.”

Met de leegte die Marc Overmars sportief gezien duidelijk achtergelaten heeft, zijn de te vullen schoenen best groot voor Mislintat. Toch is hij vol vertrouwen. “Het is altijd moeilijk om over jezelf te praten, maar als je kijkt naar waar ik heb gewerkt (Borussia Dortmund, Arsenal en VfB Stuttgart) en mijn trackrecord bij die clubs, dan denk ik dat ik aan de verwachtingen voldoe.”

Aan de (on)mogelijkheden bij Ajax ligt het in elk geval zeker niet, want dat is niets iets dat Mislintat per se eiste. “Nee, ik weet nog niet hoeveel geld ik te besteden heb. Dat is ook afhankelijk van de resultaten van dit seizoen. Ik ben wat dat betreft erg bescheiden. Ik zeg niet: ’Ik kom alleen als ik 100 miljoen kan uitgeven.’ Ik was zelfs gekomen als ik 100 miljoen moet verdienen, want het idee om bij Ajax te werken vond ik fantastisch.”