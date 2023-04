Ajax krijgt waarschuwing over Mislintat: 'Als het niet gaat, dan gaat hij weg'

Ajax gaat Sven Mislintat vandaag (dinsdag) aanstellen als de nieuwe technisch directeur. De vijftigjarige Duitser heeft een verleden bij onder meer Arsenal, Borussia Dortmund en VfB Stuttgart. BILD-journalist Jörg Weiler denkt dat hij goed past in de hoofdstad van Nederland, maar waarschuwt de Amsterdammers ook.

De ‘eerlijkheid en oprechtheid’ zit Mislintat namelijk nog weleens in de weg, vertelt Weiler tegenover de NOS. Bijvoorbeeld in de case in zijn Dortmund-tijd rond het aantrekken van Oliver Torres, die door Thomas Tuchel een half uur voor hij op het vliegtuig zou stappen, afgezegd werd. “Mislintat vond dat je dat niet kon maken en heeft dat ook laten weten", aldus Weiler bij de NOS. Vervolgens was de scout niet langer welkom bij het eerste team van BVB.

Artikel gaat verder onder video

"Als hij niet het vertrouwen heeft of het niet eens is met iemand, geeft hij dat aan. Ook als de ander dat niet bevalt”, zei Weiler. Zelfs als hij daarmee zijn eigen glazen ingooit. "Als het niet gaat, dan gaat hij weg.” Zo eindigde zijn avontuur ook plotseling: VfB Stuttgart wilde verlengen, maar daar stond Mislintat niet voor open. Het seizoen werd niet afgemaakt, maar beide partijen gingen eind vorig kalenderjaar al voortijdig uit elkaar.

FootballTransfers: Ajax moet vrezen voor leegloop: acht (!) spelers staan voor een vertrek

Toch denkt Weiler wel dat Mislintat goed bij Ajax past en een prima indruk zal maken in de media. "Hij is heel open naar de media, zegt waar het op staat”, zei Weiler. "Hij is een goede scout én een goede manager. Hij zal net als bij Dortmund spelers halen die veel waard worden. Dat gaat goed passen."