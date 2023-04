Ajax neemt sportieve revanche op Feyenoord in krankzinnige Klassieker

Ajax heeft woensdagavond ten koste van Feyenoord de finale van de KNVB Beker bereikt. In een bizarre Klassieker, die in de tweede helft een half uur werd gestaakt, trokken de bezoekers met 1-2 aan het langste eind. De hoofdrol was in De Kuip weggelegd voor Davy Klaassen.

De eerste helft was zo'n twintig seconden oud toen scheidsrechter Allard Lindhout zich al genoodzaakt voelde om de wedstrijd kort stil te leggen. De supporters van Feyenoord staken het nodige vuurwerk af en dat zorgde voor de nodige rookontwikkeling in De Kuip. Toen beide doelen weer goed zichtbaar waren, begon Ajax het beste aan de wedstrijd. Dat leverde al vrij snel een kopkans op voor Mohammed Kudus, die een goede voorzet van Steven Bergwijn hoog over knikte. Aan de overkant brak Feyenoord vervolgens twee keer uit.

Gerónimo Rulli bleek echter scherp en voorkwam tot twee keer toe de 1-0 van de gastheer. Eerst pakte hij een inzet Alireza Jahanbakhsh en even later won hij een 1vs1-duel van Santiago Giménez. De eerste grote mogelijkheid voor Ajax ging er aan de andere kant meteen in. Na geklungel van Marcus Pedersen en Jahanbakhsh vond Dusan Tadic de bal voor zijn voeten. De aanvoerder van Ajax twijfelde niet en volleerde de bal uitstekend in de verre hoek: 0-1. Feyenoord had vervolgens even nodig om van die tik te bekomen.

De manschappen van Slot knokte zich daarna terug in de wedstrijd en Jahanbakhsh raakte de paal. Rulli moest weer handelend optreden toen Mats Wieffer voor zijn neus verscheen en deed dat uitstekend. In de blessuretijd van de eerste helft moest de Argentijn toch met de witte vlag zwaaien. Jahanbakhsh zorgde dit keer wel voor een ragfijne voorzet en vond daarmee het hoofd van ploeggenoot Giménez. De defensie van Ajax was de Mexicaan uit het oog verloren en daar maakte hij dankbaar gebruik van door raak te knikken: 1-1.

Na de thee ging het snel mis voor Feyenoord. Timon Wellenreuther leek weer de grote held te worden toen hij Bergwijn en Tadic van scoren afhield. De derde inzet van Davy Klaassen belandde echter wel achter de Duitse doelman van de Rotterdammers: 1-2. Niet veel later was het speelveld leeg. Na een opstootje tussen Tadic en Orkun Kökçü werd Klaassen geraakt door een voorwerp uit het publiek. De middenvelder ging met een bebloed hoofd naar de grond. Lindhout twijfelde niet en besloot de wedstrijd tijdelijk te staken.

Nadat assistent-trainer John de Wolf het publiek in De Kuip had toegesproken, ging de bal toch weer rollen. Dat gebeurde maar heel even met Klaassen, die zich toch moest laten vervangen vanwege klachten aan het hoofd. Daarna was het vooral Feyenoord dat de aanval zocht, zonder daarbij echt veel grote kansen te krijgen. Giménez was in de slotfase wel heel dichtbij, maar zijn kopbal vloog tegen de paal. Ajax sloot de wedstrijd uiteindelijk nog met tien man af. Kenneth Taylor ontving in blessuretijd nog zijn tweede gele kaart.