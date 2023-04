Ancelotti vol lof na ruime zege in Barcelona: 'Hij kan een Gouden Bal winnen'

Barcelona lijkt hard op weg naar de landstitel in Spanje, maar een zogenoemde dubbel zit er niet in. De ploeg werd uitgeschakeld in de Copa del Rey, en niet zomaar. Real Madrid overklaste de Catalanen met 0-4 in Camp Nou, na een eerdere 1-0 zege in het Santiago Bernabeu.

Marca pakt donderdag uit met een schitterende foto van Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti. Na het winnen van de Champions League vorig seizoen werd er een foto gemaakt van Ancelotti met een grote zonnebril op en een dikke sigaar in zijn hand. "Ancelotti doet het weer", aldus de krant. Diezelfde Ancelotti was lovend over zijn spits, Karim Benzema, die driemaal scoorde.

Artikel gaat verder onder video

"Hij heeft de knop omgezet. Het werk dat hij tijdens de interlandperiode heeft gedaan, is heel goed voor hem geweest. Als hij fysiek in orde is, maakt hij met zijn uitzonderlijke kwaliteiten het verschil. Hij kan nóg een Gouden Bal winnen. Hij is gewoon een van de beste aanvallers ter wereld", aldus de oefenmeester over de Franse topspits tijdens de persconferentie.

Het is feest bij Real, maar bij Barça was het een grote treurboel. Trainer Xavi probeerde tegenover Movistar nog positief te zijn over de nederlaag. "Ik heb avonden meegemaakt waarop we niet eens in de wedstrijd zaten. We moeten ook onthouden waar we vandaan komen. Het is een moeilijke avond, maar we moeten positief zijn. Als het zo in balans is, moet je de momenten die je krijgt benutten. Wij deden dat in de eerste helft niet, zij na rust wel. Zij waren beter, geen excuses. Deze is moeilijk te verteren", aldus de oefenmeester.

Door de twee overwinningen gaat Real Madrid het in de finale van het nationale bekertoernooi opnemen tegen Osasuna. De club uit Pamplona staat in de middenmoot van LaLiga en wist in de halve finale Athletic Club uit te schakelen.