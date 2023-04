Clásico: Real Madrid vernedert FC Barcelona in eigen huis

Real Madrid heeft op overtuigende wijze de finale van de Copa del Rey bereikt. De Koninklijke was in Camp Nou veel te sterk voor FC Barcelona, dat met 0-4 werd afgedroogd. Karim Benzema was voor het tweede duel op rij met een hattrick de grote man bij de Madrilenen.

Barcelona verdedigde in het thuisduel een 0-1 overwinning, begin maart uit het vuur gesleept in Madrid. Een eigen doelpunt van Éder Militão zorgde toen voor de beslissing. Voor de return kon trainer Xavi niet beschikken over de nog altijd geblesseerde Frenkie de Jong, waardoor Franck Kessié op het middenveld mocht starten. Bij Real startte David Alaba weer eens in de defensie.

Het publiek in Camp Nou kreeg een weinig spectaculaire eerste helft te zien, met nauwelijks doelpogingen over en weer. Hoogtepunt was wellicht de tiende minuut, door het thuispubliek aangegrepen om andermaal de naam van Lionel Messi te scanderen. Kort voor rust brak Real dan toch de ban uit een razendscherpe counter. Na een knappe redding van Thibaut Courtois op een schot van Robert Lewandowski kwam De Koninklijke er razendsnel uit. Na een snelle één-twee tussen Vinícius Junior en Karim Benzema schoof de Braziliaan de 0-1 via het been van verdediger Jules Koundé over de doellijn.

Daarmee was het tweeluik halverwege precies in evenwicht. Lang hield de patstelling echter geen stand, want amper vijf minuten na rust lag ook de tweede Madrileense treffer erin. Good old Luka Modric dribbelde naar binnen en legde precies op het juiste moment breed op zijn volledig vrijstaande collega-routinier Benzema, die beheerst de verre hoek achter Marc-André Ter Stegen vond: 0-2. Na een op het oog onnodige overtreding van Kessié op Vinícius kreeg Benzema zijn tweede van de avond al binnen het uur op een presenteerblaadje. De Fransman mocht vanaf elf meter aanleggen en stuurde Ter Stegen de verkeerde hoek in, waarmee ook de 0-3 een feit was.

Die klap kwam de thuisploeg niet meer te boven. Trainer Xavi probeerde nog wel iets te forceren door Ansu Fati binnen de lijnen te brengen voor Kessié, maar ook hij kon de vruchteloze aanvalspogingen van de Catalanen niet van een broodnodige impuls voorzien. Waar Barcelona op zoek ging naar een aansluitingstreffer, kwam aan de overzijde ruimte voor een nieuwe Real-counter. Die volgde tien minuten voor tijd en eindigde opnieuw bij Benzema, die op aangeven van Vinícius de 0-4 binnenliep en daarmee voor de tweede wedstrijd op rij een hattrick laat aantekenen voor Real.

Door de ruime zege bereikt Real de finale van de Copa del Rey. Daarin wacht Osasuna, dat over twee wedstrijden afrekende met Athletic Bilbao. Voor Barcelona rest slechts de competitie, waarin de club met nog elf wedstrijden te spelen een voorsprong van taalf punten op Real verdedigt.