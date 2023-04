El Clásico tussen FC Barcelona en Real Madrid was tien minuten oud toen de fans van de thuisploeg luid en duidelijk hebben laten weten dat ze Lionel Messi het liefst zo snel mogelijk zien terugkeren in het Camp Nou. Zoals van tevoren aangekondigd werd de naam van de Argentijn massaal gescandeerd in de minuut die overeenkomt met het vaste rugnummer dat hij gedurende zijn lange loopbaan bij de Catalanen droeg.

🚨 Camp Nou chanting "Messi, "Messi" 🥹💙❤️



pic.twitter.com/MkGVrWvpx5 — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) April 5, 2023