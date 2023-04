Barça-supporters kondigen actie in de tiende minuut van El Clásico aan

De supporters van FC Barcelona hebben aangekondigd in de tiende minuut van El Clásico van woensdagavond met een actie te gaan komen. Tijdens de tweede halve finale van de Copa del Rey tegen Real Madrid zal de naam van Lionel Messi een minuut lang gescandeerd worden.

Dat schrijft de Spaanse krant El Mundo Deportivo. Barcelona hoopt zich in eigen huis te plaatsen voor de finale van het Spaanse bekertoernooi, nadat ruim een maand geleden de heenwedstrijd in Madrid met 0-1 werd gewonnen door de Catalanen. De geruchten over een terugkeer van Messi in Barcelona worden de afgelopen weken steeds sterker. Op 26 maart, tijdens de finale van de Kings League, ging de naam van de Argentijn daarom ook al door het stadion. Woensdag willen de fans dat gebaar dus gaan herhalen.

Eerder deze week bracht de Franse sportkrant L'Équipe naar buiten dat Messi definitief zou hebben besloten om zijn huidige club Paris Saint-Germain na het lopende seizoen te gaan verlaten. De 35-jarige dribbelaar is in Parijs niet geliefd bij de fans en bovendien teleurgesteld in het uitblijven van succes in de Champions League. Daarnaast zou hij niet akkoord zijn met een voorgestelde salarisverlaging en wil hij ook invloed uitoefenen op de samenstelling van de selectie van komend seizoen, wat niet goed is gevallen bij de bestuurders van de Franse club.

Afgelopen vrijdag voedde Rafa Yuste, vice-president van Barcelona, de geruchten door voor het eerst te bevestigen dat de club in gesprek is met de voormalige publiekslieveling Messi. Ondanks de financiële problemen zou Barcelona tot het uiterste willen gaan om de verloren zoon opnieuw in de armen te kunnen sluiten. Messi heeft echter meer opties. Zo lonkt ook een lucratief avontuur in Saoedi-Arabië of de Verenigde Staten voor de wereldkampioen.