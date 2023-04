Terugkeer Messi bij FC Barcelona aangewakkerd: 'Last Dance zoals Michael Jordan!'

FC Barcelona waagt een serieuze poging om Lionel Messi terug te halen in de komende zomer. Makkelijk wordt dat echter niet, want ook bij Paris Saint-Germain voeren ze momenteel gesprekken om het aflopende contract van de kleine Argentijn te verlengen. En dan waren er in het recente verleden ook nog eens geruchten die hem naar Amerika schreven.





“Leo weet dat we hem enorm waarderen en het zou geweldig zijn als hij terugkeert naar FC Barcelona”, wakkerde FC Barcelona’s vicevoorzitter Rafa Yuste de geruchten vrijdag aan in de Spaanse media. “We hebben contact met zijn management gehad. Messi houdt van deze club en deze stad. We hopen dat we er met hem uit kunnen komen, zodat we nog een hoofdstuk kunnen toevoegen aan zijn verhaal bij FC Barcelona. Alle sprookjes zouden een positief einde moeten kunnen krijgen.”





Als Messi terug wil keren, dan is het de vraag hoe FC Barcelona dat gaat financieren. De club zou bijvoorbeeld ook al rond zijn met de transfervrije Iñigo Martínez (31) van Athletic Bilbao, maar de Financial Fair Play-regels voorkomen dat de deal al definitief in orde gemaakt kan worden. Coach Xavi hield zich dan ook iets meer op de vlakte over de terugkeer van Messi. “Dit is niet het moment om over een terugkeer te praten”, reageerde de oefenmeester. “Ik praat veel met hem en het is een onderwerp waar we veel mee bezig zijn. Hopelijk zien we hem weer terug, het is de club van zijn leven.”





PSG wil Messi behouden

Een makkelijk karwei wordt het terughalen van Messi niet, ondanks zijn transfervrije status. In Parijs doen ze er namelijk ook alles aan om de grote ster een nieuw contract te laten tekenen. PSG-trainer Christophe Galtier liet weten dat ook de Fransen met Messi praten. “We werken met technisch directeur Luis Campos aan wat er komend seizoen gaat gebeuren met Messi. Wat hij gaat beslissen en wat PSG wil, daar kan ik niet al te veel over zeggen. Dat is vertrouwelijk.”

Momenteel strijkt Messi per seizoen zo’n 41 miljoen euro aan salarissen op en de financiële situatie van FC Barcelona was juist de reden dat de aanvaller vertrok uit Catalonië. Met Xavi zit er wel een coach met wie hij een uitstekende relatie heeft: dat kan invloed hebben op zijn toekomst. In de Franse media ging donderdag overigens het gerucht dat PSG wél bereid is om mee te werken aan een transfervrij vertrek van Messi: ook zij zouden door de financiële regels een grootverdiener moeten laten gaan om Kylian Mbappé te behouden, schreef L’Équipe. Mocht de overgang naar FC Barcelona spaak lopen en ook PSG kan hem niet behouden, zou een transfer naar de MLS nog in beeld kunnen komen, al is het rond die geruchten relatief rustig.

