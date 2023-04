AZ behoort tot de favorieten voor het winnen van de Conference League

AZ staat donderdagavond in de kwartfinale van de Conference League. Hoewel de ploeg van Pascal Jansen nationaal minder goed in vorm steekt, kan het nog wel altijd de prestatie van Feyenoord van vorig seizoen evenaren of zelfs verbeteren. Samen met Jacks.nl kijkt FCUpdate.nl naar het heenduel in België.

Na het uitschakelen van Lazio worden de Alkmaarders voor het tweeluik met RSC Anderlecht als favoriet gezien. Voor het doorgaan van AZ staat een odd van 1.40, terwijl de quotering voor een plek in de halve finale voor Anderlecht is vastgesteld op 2.75. Anderlecht schakelde in de vorige ronde weliswaar knap Villarreal uit, nationaal staat het team slechts op de negende plek en was er dit weekend een doelpuntloze remise tegen Westerlo (0-0).

De Conference League-winst zou een zeer knappe prestatie zijn van AZ, dat eerder in deze campagne al onder meer Dundee United, Gil Vicente, Dnipro-1 en SS Lazio versloeg in de derde competitie van Europa. Daardoor zijn er slechts drie ploegen die volgens de odds meer kans maken op het winnen van de Conference League: West Ham United wordt gezien als favoriet (3.50), gevolgd door Fiorentina en OGC Nice (4.50). AZ valt met 5.50 nog bij de beste ploegen.

De teams daaronder scoren allemaal beduidend minder qua kansen op de eindzege, als we de bookmakers mogen geloven. AA Gent (13.00), Anderlecht (15.00 uur), Lech Poznan (17.00) en FC Basel (21.00) zijn de andere deelnemers in de Conference League. Als AZ erin slaagt om over twee duels af te rekenen met Anderlecht, dan wacht er met de winnaar van KAA Gent tegen West Ham United wel een relatief zware kluif.

