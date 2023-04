Vijf conclusies na de Europese (historische) voetbalavond voor Feyenoord en AZ

Het was een historische voetbalavond voor het Nederlandse voetbal. Nederland ging over Portugal heen naar de zesde plaats op de coëfficiëntenranglijst, dankzij de overwinning van Feyenoord en nederlaag van Sporting Portugal. AZ ging onderuit bij Anderlecht en droeg ditmaal niet bij aan het puntentotaal. FCUpdate.nl maakt zoals altijd de balans op aan de hand van vijf conclusies.

1. Voorbeeldige Feyenoord-fans

Na het trieste incident met Davy Klaassen ligt er een deken van negativiteit over de supporters van Feyenoord. Terecht, want de actie in De Klassieker kon niet hard genoeg bestraft worden. Maar tegen AS Roma verdiende Het Legioen anderzijds een groot compliment. Over de sfeer die er was tegen AS Roma. Over de opblaasactie: opmerkelijk, luchtig, maar succesvol. Over de manier waarop kind van de club Georginio Wijnaldum werd ontvangen. En vanwege het feit dat er geen vuurwerk afgestoken werd. Goed is goed. Slecht is slecht. En goed was Feyenoord, maar goed waren ook de supporters van Feyenoord. En dat mag ook best eens worden benoemd.

2. Kökcü is klaar voor de Europese topclubs

En dat deken dat we constateerden over de fans van Feyenoord, gaat ook wel een beetje op over Kökcü. De One Love-aanvoerdersband, zijn quotes over Ajax, zijn emoties, de (betrokken bij doelpunten) statistieken die niet altijd geweldig waren. Er was de laatste jaren veel te doen rondom de Turkse middenvelder van Feyenoord. Maar voor de zoveelste keer onder leiding van Arne Slot nam hij het donderdagavond voortouw. In zijn eentje bleef hij maar jagen (ondanks de ramadan, waar buitenspeler Oussama Idrissi met een voortijdige wissel meer hinder van lijkt te ondervinden), duels winnen en het maken van slimme overtredingen. Ook de statistieken zijn in zijn voordeel gekanteld, ondanks de mandekking van Bryan Cristante. Kökcü noteerde uiteindelijk meeste balcontacten, meeste passes, meeste succesvolle lange passes en de meeste gecreëerde kansen. Kökcü is de motor van Feyenoord en verdient een fraaie transfer.

3. AZ kan niet zonder Karlsson

Sinds Jesper Karlsson geblesseerd is bij AZ, hebben de Alkmaarders geen wedstrijd meer gewonnen. Ook tegen RSC Anderlecht kon de Zweedse buitenspeler niet volledig meedoen. Karlsson mocht nog wel een kwartiertje invallen, maar toen was het kwaad al geschied. In de laatste wedstrijd van Karlsson tegen SS Lazio speelde hij nog uitstekend met een geweldige goal, sindsdien heeft AZ in twee wedstrijden nog maar twee keer gescoord. De Alkmaarse ploeg heeft volgende week tegen de Belgen de frivole voetballer wel nodig om kans te maken om door te gaan naar de halve finale van de Conference League.

4. Nederland grote coëfficiënten-speler

De kogel is door de kerk: Nederland levert in het seizoen 2024/25 (minstens) twee deelnemers aan de Champions League. Na de uitslagen van donderdagavond kan Portugal de zesde plek op de coëfficiëntenranglijst niet meer overnemen van Nederland. De zege van Feyenoord op AS Roma in combinatie met de nederlaag van Sporting Portugal tegen Juventus heeft gezorgd voor de beslissing. Al maandenlang lag Nederland op koers om Portugal definitief van zich af te schudden. Vorige maand kon de genadeklap nog niet worden uitgedeeld, maar nu is dat wel het geval. Feest!



5. Twijfels over Pavlidis blijven

Ook in de wedstrijd tegen RSC Anderlecht heeft Vangelis Pavlidis wederom niet gescoord. De Griekse aanvaller heeft sinds de wedstrijd tegen SS Lazio niet meer doel getroffen en die wedstrijd was alweer een maand geleden. Aan de kansen lag het tegen de Belgen niet, want de spits miste veel kansen in de kwartfinale van de Conference League. De Nederlandse goalie Bart Verbruggen hoefde zich ook niet veel in te spannen op de schoten van Pavlidis, op één schot na. Vlak na de rust had de Griek een grote kans, maar dat was uiteindelijk buitenspel geweest als hij ten minste raak geschoten had.