Paniek slaat toe in Frankrijk: media trekken heldere conclusie over Nederland

In Frankrijk is het besef ingedaald dat de vijfde plaats op de coëfficiëntenranglijst op het spel staat. Als AZ alle resterende wedstrijden in de Conference League wint, neemt Nederland de vijfde positie in, waardoor volgend seizoen drie groepsfasetickets en één voorrondeticket voor de Champions League te verdelen zouden zijn. De Franse media trekken een heldere conclusie: er moet gejuicht worden voor West Ham United in de halve finale van de Conference League.

L'Équipe volgde de prestaties van AZ en Feyenoord donderdagavond op de voet. "In principe zou een penaltyreeks tussen een Nederlandse en een Belgische clubs niets te maken moeten hebben met het Franse voetbal. Maar de ontknoping van de wedstrijd tussen AZ en Anderlecht in de kwartfinale van de Conference League was wel zeer belangrijk voor Frankrijk", weet men. "De overwinning van AZ was niet voordelig, maar de uitschakeling van Feyenoord was wel een enorme opluchting. Frankrijk moet nu hopen dat AZ de Conference League niet gaat winnen."

RMC Sport trekt een soortgelijke conclusie. "Frankrijk moet nu West Ham steunen in de halve finale van de Conference League. Frankrijk wordt nog altijd bedreigd door Nederland. Maar AZ moet wel al zijn resterende wedstrijden winnen. West Ham heeft slechts één gelijkspel nodig om Frankrijk gelukkig te maken."

Op Facebook reageren volgers van RMC Sport cynisch op de prestaties van Franse clubs. "De val is onvermijdelijk. De enige vraag is: wanneer? We hebben het er al jaren over, maar omdat het nog niet is gebeurd, lijkt het alsof alles goed gaat", klinkt het bijvoorbeeld. Een andere voetbalfan: "Dit is heel normaal. We zouden wat nederiger moeten worden. Straks worden we ingehaald door Zwitserse clubs en komen we in de problemen tegen Andorra en Luxemburg."

Sommigen wijzen met de beschuldigende vinger naar clubs als Olympique Marseille en Paris Saint-Germain, die te weinig punten zouden pakken. "Dit komt niet door de uitschakeling van OGC Nice. Sterker nog, de prestaties van Nice gaan ons misschien redden." De kans is nog altijd klein dat Nederland de vijfde plek inneemt. "AZ gaat West Ham nooit tweemaal verslaan. Ik zie ze niet eens de finale halen, wat niet afdoet aan de rampzalige prestaties van Franse clubs, zoals altijd."