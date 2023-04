AZ kan Nederland vier (!) Champions League-tickets bezorgen

De Europese avond eindigde voor Nederland in mineur met de uitschakeling van Feyenoord in de Europa League, maar AZ is nog wel actief in de Conference League. De Alkmaarders kunnen de Eredivisie hoogstpersoonlijk vier (!) Champions League-tickets bezorgen, waarvan drie rechtstreekste, per 2024/25.

Vanaf het seizoen 2024/25 kent de Champions League een nieuwe opzet en doen 36 teams mee in plaats van 32. Een van de vier extra tickets gaat naar de nummer vijf van de coëfficiëntenranglijst. Die krijgt drie rechtstreekse startbewijzen en één voorrondeticket. Als Nederland er dus in slaagt Frankrijk te passeren, heeft Nederland minstens drie en maximaal vier ploegen in het hoofdtoernooi van de Champions League in 2024.

Artikel gaat verder onder video

Voorafgaand aan donderdag was het verschil tussen Nederland exact 1,864 punt. Dankzij de overwinning van AZ pakte Nederland donderdag 2 punten, die werden gedeeld door vijf (0,4). Bovendien verdiende AZ een bonuspunt met het bereiken van de halve finale van de Conference League (gedeeld door vijf = 0,2), waardoor in totaal 0,6 punt is toegevoegd aan het Nederlandse totaal.

Nice verloor na verlenging van FC Basel (1-2) en pakte geen punten. Frankrijk is uitgespeeld in Europa en heeft nu nog een voorsprong van 1,264 punt op Nederland. AZ kan die achterstand in z'n eentje wegpoetsen, maar dan moet het álle resterende wedstrijden in de Conference League winnen. In dat geval schrijft Nederland 1,4 punt bij.

De coëfficiëntenranglijst:

5. Frankrijk - 61,164

6. Nederland - 59,900

7. Portugal - 56,216