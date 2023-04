Bas Nijhuis verdedigt discutabel besluit om Ajax-treffer af te keuren

Scheidsrechter Bas Nijhuis begrijpt waarom de treffer die Mohammed Kudus afgelopen zondag maakte tegen Go Ahead Eagles werd afgekeurd. In de talkshow HLF8 gaf de Tukker tekst en uitleg bij het discutabele moment.

"Wij trekken lijnen", legt Nijhuis uit. "Ik snap écht, als je dit zo ziet, dat je denkt: dit is geen buitenspel", vervolgt hij. "Maar we kunnen het op deze beelden niet zien. En dan moet je de beslissing van de assistent gewoon accepteren", aldus Nijhuis.

Mede door de afgekeurde treffer speelde Ajax zondag met 0-0 gelijk in Deventer, waardoor de landstitel verder weg lijkt dan ooit voor de Amsterdammers. Trainer John Heitinga sprak na afloop van het duel van een 'schandalige beslissing', terwijl ook aanvoerder Dusan Tadic geen goed woord over had voor de arbitrage.

"Ik zag zojuist een foto, dat was een duidelijk doelpunt", zei Tadic na de wedstrijd tegenover de camera's van ESPN. "Normaal gesproken willen we niet ingaan op arbitrale beslissingen en focussen we ons op ons eigen spel, maar het zou het wel een stuk makkelijker maken."