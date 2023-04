'Bayern München-spelers staan ​​perplex door het gebrek aan intensiteit bij Mané'

Sadio Mané was na het vertrek van Robert Lewandowski de grote zomeraankoop van Bayern München. De aanvaller van Liverpool zou mogelijk nog beter in het systeem passen van trainer Julian Nagelsmann dan de Pool, die zelf graag wilde verkassen. Negen maanden later is Nagelsmann ontslagen en Mané volledig uit de gratie geraakt in Zuid-Duitsland.

Uit een verhaal van El Mundo Deportivo blijkt dat de verhoudingen bij Der Rekordmeister zoekt geraakt zijn de laatste tijd. De klap die Mané gaf aan collega Leroy Sané na de nederlaag tegen Manchester City (3-0) in de Champions League, was slechts het gevolg van frustrerende maanden. In Liverpool stond Mané nog bekend als bescheiden, een harde werker en niet-materialistisch. Het verhaal dat hij nog zijn oude kapotte iPhone gebruikt(e), is inmiddels algemeen bekend.

Maar zowel Bayern als Mané (los van zijn salaris) heeft niet gevonden wat ze in de afgelopen zomer zochten. Al vrij snel werd duidelijk dat Mané niet de gewenste eerste spits was die Nagelsmann zocht en dus werd hij naar de overvolle vleugels van Der Rekordmeister gedwongen. Bovendien is hij gigantisch uit vorm. ‘Hij mist die creativiteit en onvoorspelbaarheid die hem, samen met zijn scorende kwaliteiten, tot een van de beste aanvallers ter wereld maakte’, concludeert MD.

Dat zou mogelijk mede komen door een gebrek aan bereidheid om hard te werken. ‘De teamgenoten van Mané staan ​​perplex door het gebrek aan intensiteit van de Senegalezen, in zowel trainingen en wedstrijden’, weet het Spaanse medium, dat zich hardop afvraagt of er nog een échte toekomst is voor Mané bij Bayern München. Hoewel trainer Thomas Tuchel aankondigde dat de Senegalees terugkeert voor het de return met Manchester City, kan het op langere tijd weleens moeilijk maken.

Daardoor is het eerste seizoen van Mané bij Bayern München volledig mislukt, niet in de laatste plaats door een blessure die hij vlak voor het wereldkampioenschap in Qatar opliep. Door zijn kuitbeenkwetsuur miste hij het hele toernooi, waaronder de ontmoetingen met het Nederlands elftal. Komt het nog goed met Mané bij Bayern München?!