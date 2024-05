Vermoedelijke opstelling Ajax: terugkeer Bergwijn is slecht nieuws voor publiekslieveling

De terugkeer van bij Ajax in de thuiswedstrijd tegen Almere City gaat ten koste van . Dat verwacht het Algemeen Dagblad althans. Godts verscheen in de laatste zeven competitieduels telkens aan de aftrap, maar moet in mogelijk de laatste wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA van dit seizoen mogelijk plaatsmaken voor de aanvoerder.

Bergwijn kreeg in de thuiswedstrijd tegen Excelsior op 24 april al in de eerste helft een rode kaart vanwege het onreglementair aftstoppen van een veelbelovende aanval van de Rotterdammers, die daardoor ook nog eens een strafschop mochten nemen. De aanvoerder moest vervolgens het uitduel met FC Volendam aan zich voorbij laten gaan. Daarin was een belangrijke rol weggelegd voor Godts, die met een sterke dribbel aan de basis stond van de 0-2 van Chuba Akpom. Ajax zegevierde uiteindelijk met 1-4, hield daarmee de vijfde plaats in handen én zette een volgende stap richting rechtstreekse plaatsing voor Europees voetbal.

Artikel gaat verder onder video

De Amsterdammers kunnen zondag in de mogelijk laatste thuiswedstrijd van dit seizoen de vijfde plaats veiligstellen, al zijn ze daarbij wel afhankelijk van de resultaten van NEC en FC Utrecht, die het op eigen veld opnemen tegen respectievelijk Feyenoord en Sparta Rotterdam. Bovendien zal Ajax zelf moeten afrekenen met Almere City. John van ’t Schip kan in elk geval weer een beroep doen op Bergwijn, die terugkeert van een schorsing. Het Algemeen Dagblad verwacht Bergwijn meteen terug aan de aftrap, waardoor Godts genoegen zal moeten nemen met een plek op de bank. Chuba Akpom behoudt na zijn goede optreden tegen FC Volendam mogelijk zijn basisplaats. Brian Brobbey completeert de voorhoede.

Steven Berghuis wordt (nog) niet aan de aftrap verwacht. De routinier maakte vorige week in Volendam als invaller zijn rentree na zeker twee maanden buitenspel te hebben gestaan. Van ’t Schip houdt verder vast aan dezelfde namen als vorige week. Dat betekent Gerónimo Rulli onder de lat en een defensie bestaande uit Devyne Rensch, Josip Sutalo, Ahmetcan Kaplan en Jorrel Hato. Het middenveld bestaat uit Jordan Henderson, Sivert Mannsverk en Kenneth Taylor. Laatstgenoemde had vorige week met twee doelpunten nog een groot aandeel in de 1-4 overwinning op FC Volendam.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Rulli; Rensch, Sutalo, Kaplan, Hato; Henderson, Mannsverk; Akpom, Taylor, Bergwijn; Brobbey.

