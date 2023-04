Beoordelingen PSV na moeizame zege bij Spakenburg

PSV staat net als vorig jaar in de finale van de KNVB Beker. Hoogstaand was het niet bij de formatie van Ruud van Nistelrooij op bezoek bij Spakenburg (1-2), maar vermoedelijk de nog enige te winnen prijs dit seizoen blijft wel in beeld. FCUpdate.nl maakt de balans op na de moeizame bekeravond.

Opstelling en beoordelingen*

PSV: Joël Drommel 5; Jordan Teze 4.5, Ramalho 5, Erick Gutiérrez 5.5, Patrick van Aanholt 6.5; Ibrahim Sangaré 4, Guus Til 4.5 (78. Thorgan Hazard -), Joey Veerman 5.5; Johan Bakayoko 5 (90. Ismaël Saibari -), Luuk de Jong 5, Xavi Simons 6

Man of the match: Dwayne Green

