PSV finalist van KNVB Beker, maar Spakenburg schrijft historie

PSV heeft dinsdagavond een einde gemaakt aan het bekersprookje van Spakenburg. Ondanks een wereldgoal van Dwayne Green moesten de amateurs uiteindelijk hun meerdere erkennen in de nummer drie van de Eredivisie: 1-2. Desondanks werd het een historische voetbalavond in Spakenburg.

Een trekker op het veld. Vuurwerk dat afgestoken werd. Een overvol sportpark De Westmaat, waar de supporters zelfs tot buiten de tribunes een zichtplekje probeerden te bemachtigen. Alles en iedereen in Spakenburg was klaar voor na FC Groningen en FC Utrecht de grootste stunt in het bekersprookje van de amateurclub. Het heilige doel van trainer Chris de Graaf was om met zijn club in De Kuip te voetballen, maar omdat Feyenoord telkens werd ontlopen in de lotingen, moest Spakenburg daarvoor ook afrekenen met de regerend bekerwinnaar en de finale halen.





Ruud van Nistelrooij was vooraf gewaarschuwd en stelde zijn sterkst mogelijke PSV op, waarbij alleen Erick Gutiérrez centraal achterin een noodgedwongen verrassing was. Toch voetbalden de Eindhovenaren niet overdreven veel kansen bijeen en had het geluk dat het na een erbarmelijke eerste helft met een voorsprong ging rusten. Gutiérrez frommelde vlak voor de thee met veel fortuin het openingsdoelpunt tegen de touwen (0-1, zie onder).

PSV, dat vooral via Guus Til wat kansjes had laten liggen, creëerde weliswaar niet veel uitgespeelde kansen, het gaf nog minder weg. Spakenburg had hooguit kansen om dreigend te worden, maar niet meer dan dat. Dus toen Patrick van Aanholt al met zijn tweede PSV-doelpunt sinds zijn komst in de winterstop na de pauze direct een megadreun uitdeelde aan de thuisclub (0-2), leek het duel gespeeld. Maar na een afgekeurde treffer van Luuk de Jong (buitenspel) keerde de spanning alsnog terug.

Historisch doelpunt

Een afgeslagen corner van Spakenburg, een van de twee in het duel, viel namelijk voor de voeten van Green. De verdediger haalde vanaf ruim dertig meter heerlijk uit en maakte een historisch doelpunt: nooit eerder lukte het een amateurclub (VVSB & IJsselmeervogels) om een treffer te maken in de halve finale van de KNVB Beker.

Maar bij dat unicum zou het blijven, want Spakenburg kon de opgelopen schade ondanks een slotoffensief(je) niet repareren tegen PSV. In de slotfase vloeiden de krachten weg, spelers vielen met kramp uit en het was vooral aan de Eindhovenaren te wijten dat het duel niet eerder werd beslist. PSV is net als vorig jaar finalist na eerdere zeges op Sparta Rotterdam (1-2), FC Emmen (3-1) en ADO Den Haag (3-1), maar de voetbalavond werd vooral historisch door de treffer en prestatie van Spakenburg. Maar een wedstrijd in De Kuip leverde De Graaf dat uiteindelijk niet op.

