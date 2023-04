Spakenburg-supporters ontsieren bekerwedstrijd met spreekkoren over Xavi Simons

PSV kwam vlak voor rust op voorsprong bij Spakenburg, maar de ploeg van Ruud van Nistelrooij heeft het alles behalve makkelijk in de halve finale van de KNVB Beker. Het thuispubliek had het massaal gemunt op PSV’s middenvelder Xavi Simons, die in de eerste helft verwerpelijke dingen naar zijn hoofd kreeg.

Weinig aan de verbeelding overlatende preekkoren op de Spakenburgse tribune jegens Xavi Simons. Het is 2023 mensen, kom op zeg. — Rik Elfrink (@RikElfrink) April 4, 2023

Spakenburg, ik snap dat jullie net pas kabelinternet verbinding hebben en riolering pas 3 maanden in jullie dorp bestaat, maar serieus? "Xavi Simons is homo"? Na groep 5 was dit al kinderachtig. #spapsv — Reza Athar (@reza_athar) April 4, 2023

Verslaggever ESPN probeert er wat van te maken, maar het is vooral veel schreeuwen op de tribune (Simons is een homo) maar voetballend stelt het nada voor. #spapsv — Niels Dijkhuizen (@nielsdijkhuizen) April 4, 2023

Als de @KNVB de spreekoren van de #Spakenburg supporters tegen Xavi Simons onbestraft laat, dan hoeft de @KNVB NOOIT meer iets met die One Love bandjes doen. #SPAPSV #SPKPSV — Stefan (@Stefan4843) April 4, 2023

"Xavi Simons is homo"? Zijn de fans van Spakenburg in de 20e eeuw blijven steken of zo? 😏 #spapsv — Nils Vanbellingen (@Nilsakos) April 4, 2023