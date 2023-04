Cristiano Ronaldo verhandelde Porsche voor telefoonnummers van deze vrouwen

Een voormalig fysiotherapeut van Manchester United heeft een opvallende anekdote gedeeld over Cristiano Ronaldo. In de podcast Under the Cosh vertelt Rod Thornley dat Ronaldo, die tussen 2003 en 2009 voor Manchester United speelde, met zijn hulp aan telefoonnummers van bekende vrouwen probeerde te komen.

Thornley was negentien jaar werkzaam als fysio en herinnert zich nog dat hij Ronaldo een keer behandelde terwijl het programma X-Factor op tv was. Ronaldo was wel gecharmeerd van jurylid Dannii Minogue, de zus van Kylie Minogue. "Het was de avond voor een wedstrijd, we verbleven in het Lowry Hotel. Ik masseerde zijn benen, terwijl X-Factor op tv was. 'Wie is die dame?, vroeg hij. Het was Dannii Minogue."

"Hij vroeg of ik aan haar nummer kan komen. Ik dacht: ik ben de fucking fysio van Man United, hoe ga ik aan haar nummer komen? Maar goed, ik ben een vindingrijke man, en binnen vier of vijf dagen stond het nummer van Dannii Minogue in mijn telefoon", vertelt Thornley. Een gastoptreden van Kimberly Wyatt leidde tot een soortgelijk verzoek van Ronaldo. "Op een gegeven moment zei ik: wat schuift het? Ik sloof me uit om telefoonnummers te regelen voor je, wat krijg ik ervoor?"

Ronaldo reageerde: 'Oké, wil je mijn auto?' Thornley legt uit: "Hij had een Porsche Carrera Cabrio. Hij zei: 'Als ik naar een andere club ga, verkoop ik je mijn auto voor de helft van de prijs.' Ik had het telefoonnummer binnen tien minuten en gaf het aan hem door. Aan het eind van het seizoen, toen hij vertrok naar Real Madrid, vroeg ik hem: 'Herinner je je onze deal nog?' Dat deed hij wel. Ik betaalde 30.000 pond en verkocht 'm de volgende dag voor 60.000."