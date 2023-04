Dani Alves krijgt in de cel een onverwachte kans om zijn titelrecord aan te scherpen

Dani Alves (39) zit nog altijd in een Spaanse cel. De Braziliaan wordt ervan verdacht een 23-jarige vrouw te hebben verkracht in een nachtclub in Barcelona. Toch krijgt hij mogelijk op korte termijn de kans zijn recordaantal titels als voetballer nog verder aan te scherpen.

Alves heeft vooralsnog 43 titels in de wacht gesleept in zijn lange voetballoopbaan. Een groot deel daarvan behaalde hij in Barcelona. Met die club legde Alves zes keer beslag op de Spaanse landstitel en voegde hij ook drie keer de Champions League toe aan zijn prijzenkast. Zijn voormalig ploeggenoot Lionel Messi ligt hem echter op de loer. De wereldtitel die de Argentijn in december in Qatar behaalde betekende voor Messi de 42ste behaalde titel. Bovendien ligt hij met Paris Saint-Germain op koers voor de Franse titel, die hem op gelijke hoogte met Alves zou brengen.

Toch kan Alves mogelijk op korte termijn een 44ste prijs aan zijn erelijst toevoegen. De Spaanse krant Marca schrijft namelijk dat de Spaanse voetbalbond in samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken een voetbaltoernooi op gaat zetten onder gevangenen.

Mocht Alves ook deze prijs in de wacht weten te slepen, dan treedt hij in de voetsporen van een vermaarde oud-teamgenoot. Zijn landgenoot Ronaldinho verbleef in 2020 namelijk een half jaar vast in Paraguay vanwege het gebruiken van een vals paspoort. Overigens verbleef hij het grootste deel van zijn straf in een hotel, waar hij onder huisarrest was geplaatst. De eerste maand van zijn straf zat hij echter wel degelijk in een cel. In die periode zou hij een onderling vijf-tegen-vijf-toernooi winnend hebben afgesloten.