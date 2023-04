De jacht op plek twee gaat verder met 'Rotterdamse' duels voor PSV en AZ

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op zaterdag 8 april.





Specials

Transferweekje (12.00 uur)

Het seizoen nadert zijn einde en dat betekent dat er ook weer volop wordt gespeculeerd over veel spelers en trainers. In onze wekelijke special 'Transferweekje' nemen we de belangrijkste zaken op transfergebied alvast door.



Wedstrijden

Manchester United - Everton (13.30 uur)

Manchester United weet sinds woensdagavond weer wat winnen is in de competitie. De ploeg van trainer Erik ten Hag kwam in de thuiswedstrijd tegen Brentford weliswaar niet goed voor de dag, maar won wel met 1-0. Daarmee herstelde Manchester United - voor het eerst sinds zijn komst in de winterstop zónder Wout Weghorst - zich deels van de nederlagen tegen Liverpool en Newcastle United en het gelijkspel tegen Southampton. Het elftal van Ten Hag heeft de vierde plek weer in handen en zal die met een overwinning op Everton willen verstevigen.

Torino - AS Roma (18.30 uur)

Over een kleine week mag Feyenoord weer aantreden in de Europa League. Tijdens de loting voor de kwartfinales werden de Rotterdammers gekoppeld aan AS Roma, de kwelgeest in het afgelopen seizoen in de finale van de Conference League. De Romeinen staan vijfde in de Serie A en hopen vanavond vertrouwen te tanken voor het heenduel met Feyenoord in Rotterdam. Dat moet dan gebeuren tegen Torino.

PSV - Excelsior (20.00 uur)

Wat heeft het seizoensslot nog in petto voor PSV? De Eindhovenaren plaatsten zich van de week voor de finale van de KNVB Beker en mogen door het kwakkelende Ajax nog hopen op de tweede plek en dus plaatsing voor de voorronde van de Champions League. Bij een overwinning op Excelsior klimt PSV in ieder geval voor één nachtje over Ajax heen. Excelsior moet nog alle zeilen bijzetten om degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie te voorkomen. Met vier punten uit de laatste twee duels komen de Rotterdammers met wat meer vertrouwen naar Eindhoven.





Voetbal op tv

13.00 uur: 1.FC Nürnberg - Karlsruher SC, Viaplay - live verslag van dit duel in de 2. Bundesliga

13.00 uur: Eintracht Braunschweig - 1.FC Kaiserslautern, Viaplay - live verslag van dit duel in de 2. Bundesliga

13.00 uur: Hamburger SV - Hannover 96, Viaplay - live verslag van dit duel in de 2. Bundesliga

13.30 uur: Manchester United - Everton, Viaplay - live verslag van dit duel in de Premier League

13.30 uur: Celtic FC - Rangers FC, Ziggo Sport - live verslag van dit duel in de Scottish Premiership

15.30 uur: SC Freiburg - Bayern München, Viaplay - live verslag van dit duel in de Bundesliga

15.30 uur: 1.FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen, Viaplay - live verslag van dit duel in de Bundesliga

15.30 uur: Bayer 04 Leverkusen - Eintracht Frankfurt, Viaplay - live verslag van dit duel in de Bundesliga

15.30 uur: Borussia Dortmund - 1.FC Union Berlin, Viaplay - live verslag van dit duel in de Bundesliga

15.30 uur: FC Augsburg - 1.FC Köln, Viaplay - live verslag van dit duel in de Bundesliga

16.00 uur: Wolverhampton Wanderers - Chelsea, Viaplay - live verslag van dit duel in de Premier League

16.00 uur: Tottenham Hotspur - Brighton & Hove Albion, Viaplay - live verslag van dit duel in de Premier League

16.00 uur: Aston Villa - Nottingham Forest, Viaplay - live verslag van dit duel in de Premier League

16.00 uur: Brentford FC - Newcastle United, Viaplay - live verslag van dit duel in de Premier League

16.00 uur: Fulham - West Ham United, Viaplay - live verslag van dit duel in de Premier League

16.15 uur: Leicester City - Bournemouth, Viaplay - live verslag van dit duel in de Premier League

16.15 uur: Espanyol - Athletic Bilbao, Ziggo Sport - live verslag van dit duel in La Liga

16.30 uur: Atalanta - Bologna FC 1909, Ziggo Sport - live verslag van dit duel in de Serie A

18.30 uur: Torino - AS Roma, Ziggo Sport - live verslag van dit duel in de Serie A

18.30 uur: Southampton - Manchester City, Viaplay - live verslag van dit duel in de Premier League

18.30 uur: Hertha BSC - RB Leipzig, Viaplay - live verslag van dit duel in de Bundesliga

18.30 uur: Real Sociedad - Getafe CF, Ziggo Sport Voetbal - live verslag van dit duel in La Liga

18.45 uur: Vitesse - Go Ahead Eagles, ESPN 2 - live verslag van dit duel in de Eredivisie

20.00 uur: PSV - Excelsior, ESPN - live verslag van dit duel in de Eredivisie

20.00 uur: AZ - Sparta Rotterdam, ESPN 3 - live verslag van dit duel in de Eredvisiei

20.30 uur: 1.FC Heidenheim - FC St. Pauli, Viaplay - live verslag van dit duel in de 2. Bundesliga

20.45 uur: SS Lazio - Juventus, Ziggo Sport Racing - live verslag van dit duel in de Serie A

21.00 uur: sc Heerenveen - FC Volendam, ESPN 4 - live verslag van dit duel in de Eredivisie

21.00 uur: Real Madrid - Villarreal, Ziggo Sport - live verslag van dit duel in La Liga

21.00 uur: OGC Nice - Paris Saint-Germain, Ziggo Sport Voetbal - live verslag van dit duel in de Ligue 1

22.27 uur: Studio Sport Eredivisie, NPO 1 - Samenvattingen van de gespeelde duels in de Eredivisie