Feyenoord en Ajax laten smaakmaker lopen: 'Het knaagt aan me dat ik daar nooit heb gespeeld'

heeft voor Royal Antwerp FC gekozen, omdat hij met die club om de hoofdprijzen kan spelen in België. Het liefst zou Chery bij een club uit de Nederlandse top hebben gespeeld, maar die kans is niet voorbijgekomen.

Zondag maakte Antwerp de komst van Chery officieel bekend. Hij komt transfervrij over van Maccabi Haifa, dat hem in de tweede helft van het seizoen 2023/24 stalde bij NEC. “Het was een fantastisch half jaar. Ik ben heel goed ontvangen door de spelers, de trainer en iedereen binnen de club. Ik heb een mooi half jaar ervaren”, blikt Chery terug in een afscheidsinterview met NEC.

NEC hoopte Chery langer te kunnen behouden. De smaakmaker voerde een gesprek met trainer Rogier Meijer om zijn vertrekwens toe te lichten. “Ik heb tegen de trainer gezegd: ik heb het fantastisch naar mijn zin en het is fijn om met u te werken. Maar wat een beetje aan mij knaagde, is dat ik nooit bij een topclub heb gespeeld. In België speelde ik wel bij een topdrieclub.”

“Als ik hier bij NEC zou blijven, zou ik heel dankbaar zijn. Maar het zou altijd aan me blijven knagen als ik stop met voetballen. Dat ik weet dat ik in de top had kunnen spelen, ook bij Feyenoord en Ajax, maar dat het er nooit van is gekomen”, legt Chery uit. “Uiteindelijk was dat een grote reden om de stap naar België te maken. Uiteindelijk gaf dat de doorslag."

Het seizoen met NEC eindigde abrupt: donderdag was Go Ahead Eagles met 1-2 te sterk in de halve finale van de play-offs om Europees voetbal. “Het was echt balen, dat we zo gespeeld hebben. We weten dat we veel beter kunnen spelen. Al met al denk ik dat we heel trots kunnen zijn op wat we met NEC hebben bereikt”, zegt Chery. “We hebben historie geschreven met de meeste punten en de meeste doelpunten in de geschiedenis van NEC. Ik denk dat de jongens nu op vakantie gaan en zullen beseffen dat ze iets heel bijzonders hebben neergezet.”

