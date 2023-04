Derksen over Ajax-directeur Mislintat: 'Ik vind het wel gek dat deze langharige, onverzorgde Duitser...'

Johan Derksen verbaast zich over het feit dat kersvers Ajax-directeur Sven Mislintat zich direct bij zijn presentatie openlijk hard heeft gemaakt voor een langer verblijf van trainer John Heitinga. Ook kwam Derksen bij Vandaag Inside nog maar eens terug op het vertrek van Mislintat's voorganger Marc Overmars.

Mislintat meldde dinsdag bij zijn presentatie onder meer dat Heitinga wat hem betreft "op pole positie" ligt om ook volgend seizoen voor de groep te staan in Amsterdam. René van der Gijp is er nog niet over uit of de interim-trainer zich in de afgelopen maanden als permanente optie heeft bewezen. "Hij heeft mij nog niet overtuigd." Derksen werpt daarop tegen dat Heitinga "ook niet gefaald" heeft.

Wat Derksen vooral verbaast is dat Mislintat direct zijn steun uitsprak voor de huidige trainer. "Ik vind het wel gek dat deze langharige, onverzorgde Duitser die nergens wat van weet binnenkomt en gaat staan te oreren dat hij (Heitinga, red.) waarschijnlijk mag blijven en dat hij goed bezig is, dat vind ik maar vreemd hoor."

Als het aan Derksen had gelegen was Ajax nooit zo ver gegaan om Marc Overmars direct de laan uit te sturen toen hij begin 2022 in opspraak kwam vanwege ongepaste berichten aan vrouwelijke Ajax-medewerkers. "Sinds Overmars weg is, is het nooit meer goed geweest bij Ajax. Patrick Kluivert veroorzaakt een dodelijk ongeluk en krijgt een tweede kans, Danny Blind rijdt met een stuk in z'n hol tegen een auto met een vrouw met baby aan, tweede kans. Overmars verstuurt een foto van z'n pik, geen tweede kans."