Bayer Leverkusen is nog lang niet klaar en waarschuwt Bayern München na winst van DFB Pokal

Bayer Leverkusen heeft beslag weten te leggen op de DFB Pokal, maar als het aan sportdirecteur Fernando Carro ligt, blijft Leverkusen een serieuze kandidaat om Bayern München uit te dagen ieder jaar. In de reeds geëxpandeerde prijzenkast van Die Werkself kunnen nog wel wat nieuwe prijzen, zo vindt Carro.

Leverkusen werd in de Bundesliga al ongeslagen kampioen, maar won om zaterdagavond ook de DFB Pokal-finale van FC Kaiserslautern. “Als je twee titels in de geschiedenis hebt gewonnen en nu nog eens twee in één jaar, is dat natuurlijk iets speciaals. We hebben hier heel hard voor gewerkt”, zo vertelt de sportdirecteur tegenover Kicker.

“We zijn allemaal heel gelukkig en willen nu op dit niveau blijven. Daar gaan we in elk geval alles aan doen. Het doel is duidelijk: de bovenste plaats behouden. Natuurlijk is Bayern van oudsher het sterkste team van Duitsland. Ook volgend seizoen willen we minimaal de strijd aangaan met hen”, gaat Carro verder.

