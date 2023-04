Doet Slot met Feyenoord wat eerder Van Gaal, Bosz en hemzelf niet lukte?

Feyenoord treft met AS Roma een ploeg onder leiding van José Mourinho. De Portugese coach tegen Nederlandse coaches in Europese (kwart)finales was tot op heden geen daverend succes. Hij heeft met zijn verdedigende ploegen Louis van Gaal, Peter Bosz en Arne Slot veel pijn gedaan. Breekt Feyenoord de ban? Dan kun je bij Jacks.nl 50 of 100x je inleg terugwinnen!

In 2010 hield Internazionale een clean sheet tegen Bayern München in de Champions League-finale: 0-2. In 2017 werd Peter Bosz met Ajax het slachtoffer in de eindstrijd van de Europa League tegen Manchester United: 0-2. En vorig seizoen ging Slot met Feyenoord onderuit in de Conference League-finale, toen AS Roma met 1-0 aan het langste eind trok.

De clean sheets van Mourinho’s ploegen is geen toeval: met afbraakvoetbal, maar ook geweldige ontregelende verdedigende tactieken speelt hij de sterkste teams uit elkaar. De Portugees ramt die mentaliteit in al zijn elftallen: hij zou nog liever zijn moeder verkopen dan een tegendoelpunt incasseren.

Feyenoord is een veelscorende ploeg en heeft twee wedstrijden de tijd om een of meerdere doelpunten te maken tegen de Romeinen.



