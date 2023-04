Dramatische uitreeks FC Twente houdt aan na drie (!) afgekeurde goals

Op bezoek bij FC Utrecht is FC Twente tegen de volgende zeperd op vreemde bodem aangelopen. Het team van Ron Jans had de wedstrijd grotendeels in handen, creëerde meer kansen, maar scoorde niet. Utrecht deed dat wel via Sander van de Streek in de tweede helft, waardoor het in de Galgenwaard eindelijk weer eens won. Omdat drie treffers van Twente werden afgekeurd, zoals dat Utrecht recentelijk overkwam tegen FC Volendam, zal de overwinning extra zoet smaken.

FC Twente en uitwedstrijden is dit seizoen nog geen gelukkige combinatie. Terwijl de Enschedeërs in de eigen Grolsch Veste veel punten pakken, gaat het op vreemde bodem nog niet bepaald van een leien dakje. Het won in maart weliswaar van Fortuna Sittard met 0-3, maar dat was slechts een van de drie zeges in uitwedstrijden. De overige elf werden niet gewonnen. Daardoor blijft het voor de Tukkers moeilijk om zich in de top vijf te mengen.

In De Galgenwaard moest daar verandering in komen en bovendien was Sparta door de zege op sc Heerenveen zelfs over de Tukkers heen geklommen. In Utrecht zou het team van Ron Jans misschien meer kans maken gezien de slechte thuisvorm van de Domstedelingen. Die pakten uit de laatste drie duels voor eigen publiek maar één punt, tegen FC Volendam.

Tegen Twente lag FC Utrecht halverwege de wedstrijd ook koers voor een remise. Beide ploegen kregen kansen, maar scoorden niet (treffer Sem Steijn afgekeurd wegens buitenspel). Aan de kant van Utrecht was Anastasios Douvikas er het dichtst bij, eenmaal met hulp van arbiter Dennis Higler, maar hij kreeg de bal er oog in oog met Lars Unnerstall en later koppend ook niet in.

Twente was ook in de tweede helft de bovenliggende partij. Het liet Utrecht geen kans en dwong het elftal van Michael Silberbauer flink naar achteren. Toch, zoals ook bij Excelsior, lukte het niet om door te drukken. De VAR gooide daarbij roet in het eten, Van Wolfswinkel stond voorafgaand aan zijn goal buitenspel, al leek er later sprake van een nieuwe situatie. De VAR besliste echter anders. Zo werd het meer een meer een frustrerende middag voor Twente, zeker toen Van de Streek totaal tegen de verhouding in wél een geldige goal maakte. Van afstand poeierde de middenvelder raak: 1-0.

Het bleek de winnende, want het lukte Twente in het resterende kwartier niet wat al de hele wedstrijd niet lukte: een geldig doelpunt maken. Alleen Gijs Smal was vlak voor tijd nog dicht bij een treffer, maar Fabian de Keijzer redde andermaal uitstekend. Zo verspeelde Twente weer punten buiten Enschede en nestelde Utrecht zich nog steviger op plek zeven.

Man of the match: Sander van de Streek