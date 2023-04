El Ahmadi: 'Feyenoord kan misschien net zo'n seizoen meemaken als Ten Hag bij Ajax'

Karim El Ahmadi sluit niet uit dat Feyenoord in de Champions League even succesvol kan worden als Ajax onder Erik ten Hag. De Amsterdammers verrasten in het seizoen 2018/19 vriend en vijand door de halve finale te halen en onder meer Real Madrid en Juventus te verslaan.

El Ahmadi is erg te spreken over de bijdrage van Arne Slot aan het succes van Feyenoord. Als hij ervoor kiest om nog een seizoen door te gaan, is er volgens de voormalig middenvelder veel mogelijk in De Kuip. Hij wordt echter geregeld aan buitenlandse clubs gelinkt. "Ik weet wel bijna zeker dat Slot echt bezig is om eerst kampioen te worden. Laat hem eerst maar een prijs pakken, daarna kun je kijken wat voor clubs belangstelling hebben", adviseert El Ahmadi.

"Als een club als Crystal Palace komt, die niet in de Champions League speelt, dan moet je gewoon blijven om met Feyenoord de Champions League in te gaan. Maar als Tottenham Hotspur komt, of bijvoorbeeld Borussia Dortmund zoals gebeurde met Peter Bosz, dan weet ik niet of Slot gaat blijven", noemt hij als voorbeeld bij ESPN. "Maar in de Champions League met Feyenoord kun je misschien net zo'n seizoen meemaken als Ten Hag bij Ajax."

Het huidige Feyenoord doet El Ahmadi sterk denken aan het succesvolle Ajax van Ten Hag. "Als ik nu kijk naar de wedstrijden, en de sfeer eromheen, dan heb ik hetzelfde gevoel als bij Ajax in de gloriejaren onder Ten Hag, Je ziet sowieso een opmars van Nederlandse trainers. Ik denk dat Ten Hag een voorbeeld is geweest en dat Nederlandse trainers er beter op staan." El Ahmadi sprak kort voor de wedstrijd tussen SC Cambuur en Feyenoord, die om 16.45 uur begint.

