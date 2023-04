Excelsior heeft na roerige periode goed nieuws voor veelbesproken ex-captain

Excelsior heeft de optie in het contract van Redouan El Yaakoubi gelicht. Zodoende staat de centrumverdediger ook komend seizoen nog onder contract bij de club uit Rotterdam. El Yaakoubi was de afgelopen weken onderwerp van gesprek door zijn mening over de OneLove-actie.

De 27-jarige El Yaakoubi wilde de speciale OneLove-aanvoerdersband niet dragen. Hij besloot een band met Respect te dragen omdat hij de actie naar eigen zeggen 'nog krachtiger en allesomvattender maken'. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen SC Cambuur poseerde de Utrechter niet met een OneLove-spandoek. Na alle commotie besloot Excelsior dat El Yaakoubi niet langer de aanvoerder van de club. Hij droeg de band over aan doelman Stijn van Gassel.

Inmiddels lijkt de storm wat te zijn overgewaaid en richt men zich bij Excelsior vooral weer op voetballen. De optie in het contract van El Yaakoubi, die sinds medio 2021 bij de club speelt, is gelicht. Datzelfde geldt voor zijn opvolger Van Gassel. Ook Norbert Alblas, Serano Seymor, Julian Baas, Nikolas Agrafiotis en Raphael Eyongo kregen goed nieuws van hun werkgever en worden langer vastgelegd. De opties in de contracten van Maxime Awoudja en Jaimy Buter worden niet gelicht.

Degradatie

Excelsior heeft nog zeven wedstrijden om zichzelf veilig te spelen in de Eredivisie. De Rotterdammers staan momenteel op de zestiende plek en dat betekent aan het einde van de rit nacompetitie. Excelsior speelt nog tegen PSV (uit), Go Ahead Eagles (thuis), Vitesse (uit), Feyenoord (thuis), sc Heerenveen (uit), Fortuna Sittard (thuis) en FC Volendam (uit). Op dit momenten doen concurrenten Vitesse en FC Emmen het alleen qua doelsaldo beter.