Plaatsvervangende schaamte bij Vink: 'Het was te genânt voor woorden'

Marciano Vink keek met plaatsvervangende schaamte naar het gedrag van Redouan El Yaakoubi en Marouan Azarkan, toen andere spelers zich voorafgaand aan de competitiewedstrijd tussen Excelsior en SC Cambuur verzamelden achter een spandoek tegen racisme en discriminatie. De twee spelers van Excelsior zonderden zich af; El Yaakoubi ging zelfs uitgebreid zijn veters strikken.

"Dat hele veterstrikverhaal was gewoon te genânt voor woorden", zegt Vink in de uitzending van Voetbalpraat op ESPN. "Je zag spelers van Excelsior echt achterom kijken en denken: waar blijf je? Het leek alsof hij niet eens zijn strikdiploma gehaald had. Dat duurde zo eeuwig lang… En op een gegeven moment moet je die strik maken. Toen stond hij op en werd het nog genânter dan het al was." El Yaakoubi is inmiddels zijn aanvoerdersband kwijt. "Dat er uiteindelijk een beslissing genomen is om die aanvoerdersband aan iemand anders te geven, kan ik me wel voorstellen, zodat je dit soort problemen voorkomt. Dit was gewoon niet hoe het hoort."

ESPN-presentatrice Fresia Cousiño Arias vraagt zich af of de OneLove-campagne voortgezet moet worden. "Er hangt nu zo'n gepolariseerd gevoel omheen. Alsof echt wordt opgelegd: dit is waar je voor moet staan en dit is wat je moet vinden. In een ideale wereld vinden en voelen we hetzelfde", merkt ze op. "Ik heb het idee dat iedereens nekharen bij voorbaat al overeind gaan staan door de hele OneLove-campagne. Dan hebben we het nog niet eens over waar de band voor staat."

"Ik vind niet dat je niks zou moeten doen, maar dat je de clubs bij elkaar moet roepen om te bespreken wat je dan wel gaat doen", adviseert Cousiño Arias. "De boodschap van de actie moet gewoon doorgaan. De boodschap was dit weekend 'stop racisme', maar rond de overkoepelende boodschap OneLove hangt zo'n negativiteit, dat een vergrootglas komt op polarisatie en tegenstellingen." Vink en commentator Martijn van Zijtveld vinden het begrijpelijk dat El Yaakoubi niet meer de aanvoerder is. "El Yaakoubi kun je niets verwijten, want niet iedereen heeft dezelfde denkwijze. Dan is het misschien inderdaad de beste oplossing dat hij geen aanvoerder meer is, als je de boodschap als club wel wilt uitdragen", aldus Van Zijtveld.