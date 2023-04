El Yaakoubi reageert op ophef OneLove-band: 'Over Dusan Tadic werd niks gezegd'

Redouan El Yaakoubi is nog steeds niet van plan om zijn mening over de OneLove-band bij te stellen en vindt het raar dat hij wel te maken met ophef kreeg, maar Dusan Tadic, die de band onder zijn normale aanvoerdersband deed, niet. Sinds deze week is de speler geen aanvoerder meer bij Excelsior en dat komt door een meningsverschil over de OneLove-campagne.

Het begon allemaal in oktober in een wedstrijd tegen Ajax, toen droeg El Yaakoubi de band ook al niet en daar heeft hij zijn redenen voor. “De eerste reden is dat ik mensen helemaal geen verantwoording schuldig ben over een keuze die ik zelf wil maken”, begint de verdediger in gesprek met het Youtube-kanaal Salaheddine. “Ook zijn we in Nederland best wel selectief in welke acties we ondersteunen en welke niet. Om een voorbeeld te geven, hiervoor hebben we ook de Oekraïne-band gehad. Ook daar had ik heel veel discussies over. Niet omdat ik voor oorlog ben of voor geweld, maar omdat ik vind dat we selectief zijn in welke acties we wel ondersteunen en welke niet. Er zijn al jaren oorlogen in de wereld, maar daar hoor ik vrij weinig over.”

Artikel gaat verder onder video

El Yaakoubi, wiens aanvoerdersband afgepakt werd, vindt dat Excelsior hem niet goed heeft geholpen in deze situatie. “Ik ben de dupe geworden van de slechte communicatie van de club, omdat ik een minuut voor de warming-up tegen Cambuur pas hoorde dat er een OneLove-banner zou zijn. Ik vond het hypocriet om ergens mee op de foto te gaan, terwijl je eigenlijk niet voor de band heb gekozen."

Tadic droeg de band onder de aanvoerdersband van Ajax en dus was de OneLove-band eigenlijk niet zichtbaar. Daar denkt El Yaakoubi het zijne van. “Ik wil niet in de slachtofferrol gaan, maar ik ben wel een Marokkaanse moslim. Maar als we dan toch naar de feiten kijken, er is überhaupt ook niet veel over Dusan Tadic gezegd. Die heeft ‘m ook niet gedragen of zijn eigen band eroverheen gedragen. Wat is dan het effect of de boodschap? Daar is ook geen ophef over geweest.”