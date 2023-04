FC Twente zet records Jans en Brama kracht bij met ruime zege op armetierig Cambuur

FC Twente heeft SC Cambuur zondagmiddag eenvoudig opzijgezet. In een zonovergoten Grolsch Veste leken de Tukkers zich aanvankelijk naar een recordzege te spelen. Een monsterzege werd het niet: 4-0. Wel vestigden trainer Ron Jans (564 keer als trainer op de bank) en Wout Brama (300e wedstrijd voor zijn FC Twente) twee fraaie records en werd de vloek van Michel Vlap doorbroken.

‘De vloek van Michel Vlap’, zo luidde de kop boven de statistieken van de middenvelder. Sinds 22 april 2022 had de vorig seizoen nog zo trefzekere middenvelder al niet meer gescoord. In Enschede gunde iedereen de Fries zijn ‘moment van glorie’ in de 28e minuut (zie onder). Daarvoor had Van Wolfswinkel zijn droogte al doorbroken. De aanvaller scoorde op 25 Januari dit jaar voor het laatst tegen voormalig werkgever Vitesse en stond sindsdien ook droog.

FC Twente-trainer Ron Jans bereikte ook een bijzondere mijlpaal. De oefenmeester zat 564e keer op de bank en moet alleen nog Han Berger (673) en Bert Jacobs (741) voor zich dulden. Dit illustere tweetal inhalen zal de na dit seizoen stoppende trainer niet lukken, al is een nieuwe club voor hem in de toekomst nog niet uitgesloten. Bij de rust leidde de thuisclub al met 3-0 doordat ook Sem Steijn ook al een treffer in het doelpuntenzakje had geworpen. De ruststand had met gemak al richting de dubbele cijfers kunnen gaan en daarmee richting de 8-0 recordzeges op De Graafschap (14 September 1975) en FC Utrecht (23 April 1977) getuige de 21 (!) doelpogingen in de eerste helft.

SC Cambuur trainer Sjors Ultee greep in de rust met vier wissels rigoureus in. Met Michael Breij, Björn Johnsen en Mitchell Paulissen werd de hele voorhoede vervangen. Ook de door Virgil Misidjan regelmatig gedolde rechtervleugelverdediger Doke Schmidt bleef in de kleedkamer achter. Gek genoeg was Schmidt wel de enige speler met een 100% passnauwkeurigheid. Al de zeven passes van de rechtsback bereikten een medespeler.

De honger naar nog meer treffers leek toch gestild bij de thuisclub. Of dat verband hield met het ingrijpen van Ultee valt lastig te bewijzen. Je zou ook kunnen stellen dat de trainer met een totaal verkeerde basis was begonnen. Pas in minuut 75 viel er weer een bijzonderheid te vermelden. Wout Brama mocht zijn opwachting maken als vervanger voor Ramiz Zerrouki en daarmee zijn 300e wedstrijd voor de Tukkers bijschrijven. Nog maar net in het veld zag de jubilaris zijn ploeg op 4-0 komen. Gijs Smal verzorgde met het bedienen van Joshua Brenet zijn derde assist van de middag. De rechtsachter tekende alweer voor zijn zesde van het huidige seizoen.

Met de overwinning heroverde FC Twente weer de vijfde positie van Sparta en nadert het nummer vier (rechtstreekse kwalificatie voor de Europa League) AZ op drie punten. Voor SC Cambuur zijn de degradatiezorgen weer toegenomen. De hekkensluiter krijgt bovendien volgende week koploper Feyenoord op bezoek.

Man of the match: Michel Vlap

Wedstrijd 5️⃣6️⃣4️⃣ op de bank in de Eredivisie voor Ron Jans! 📊#twecam pic.twitter.com/jbthKqFjxS — ESPN NL (@ESPNnl) April 9, 2023