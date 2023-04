Feyenoord baalt na definitief 'nee' van Aboutaleb over huldiging op Coolsingel

Feyenoord kan het aanstaande kampioenschap op zijn vroegst op maandag 15 mei vieren op De Coolsingel. De gemeente Rotterdam heeft definitief besloten dat er op maandag 8 mei nog geen mogelijke huldiging is. Feyenoord heeft teleurgesteld gereageerd op die beslissing.

Feyenoord kan op zondag 7 mei voor de zestiende keer landskampioen van Nederland worden. Dan moeten de Rotterdammers zelf in ieder geval winnen van stadgenoot Excelsior. Als achtervolger PSV een dag eerder punten heeft verspeeld bij Sparta, dan is de titel binnen voor de ploeg van trainer Arne Slot. Voor de gemeente Rotterdam is een feestje op het bordes echter geen optie op maandag 8 mei. Dat komt er dus op zijn vroegst pas op maandag 15 mei, als Feyenoord de dag daarvoor tegen Go Ahead Eagles heeft gespeeld.

"Qua inhuur en materiaal en personeel moet er, in aanloop naar een mogelijke huldiging veel vooraf vastgelegd worden. Daar moeten we ook een financiële verplichtingen mee aangaan. Bovendien worden materiaal en personeel ook ingezet op Koningsdag en de bevrijdingsdagfestiviteiten. Het tekort aan materieel en personeel waarmee we vorig jaar werden geconfronteerd bij de winst door Feyenoord van de Conference League proberen we daarmee te ondervangen", laat een woordvoerder van de gemeente weten aan RTV Rijnmond.

Dat het grote feest in Rotterdam dus mogelijk niet daags na de kampioenswedstrijd is, zorgt voor teleurstelling in De Kuip. "Wij hebben begrip voor de situatie van de gemeente, maar de periode tussen de titel en huldiging is te lang", aldus een woordvoerder van de club tegenover RTV Rijnmond. Feyenoord speelt volgende week zondag (14.30 uur) tegen Excelsior. PSV brengt een dag eerder om 18.45 uur een bezoekje aan Sparta. Die wedstrijd zal dus hoe dan ook door heel Rotterdam bekeken worden.