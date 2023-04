Feyenoorders snappen niets van beslissing Higler: ‘Schiet mij maar lek’

Feyenoord kreeg zondagmiddag een strafschop tegen op Het Kasteel tegen Sparta, maar had zelf het gevoel dat het ook recht had op een penalty in het tweede bedrijf. Bart Vriends maakte hands in zijn eigen strafschopgebied, maar scheidsrechter Dennis Higler wuifde het weg en ook de VAR liet het moment gaan. Het zorgt voor onvrede onder de Feyenoorders op sociale media.