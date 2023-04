Slot komt met uitstekend nieuws uit de ziekenboeg van Feyenoord

Feyenoord kan dit weekend niet beschikken over Lutsharel Geertruida, Justin Bijlow en Quinten Timber, maar over Gernot Trauner kreeg trainer Arne Slot goed nieuws. De centrale verdediger heeft de laatste dagen volledig meegetraind met de Rotterdammers. “Het lijkt met hem de goede kant op te gaan”, zei de oefenmeester bij de persconferentie.

Sowieso bracht Slot goed nieuws mee uit de ziekenboeg, want ook de kwetsuur van Geertruida valt enigszins mee. Zijn hamstringblessure gaat hem vermoedelijk niet zes weken langs de kant houden. “We hebben enkele weken gecommuniceerd, om ook onszelf enkele speelruimte te geven. Maar het is niet de verwachting dat het om een blessure van zes weken gaat”, hield Slot nog wel een slag om de arm. Verder verwachtte Slot dat Bijlow binnenkort weer terugkeert in de keeperstraining, terwijl Patrik Wålemark weer volledig in training is na een zware blessure.

Komst Van den Belt

Ook de eerste zomertransfer van Feyenoord kwam ter sprake tijdens het persmoment. "Ik wil hem graag, maar Feyenoord wilde hem óók graag", zei Slot, die tot dusver pas één speler haalde die hij alleen wilde hebben. Wie dat was, wilde hij niet zeggen. "De komst van Van den Belt past wel bij het nieuwe beleid van Feyenoord, dat we moeten kijken naar minder dure spelers. Ik was ooit trainer van PEC Zwolle O14, toen zat hij in de O13 en haalde ik hem er regelmatig bij." Dat leverde hem destijds commentaar op van ouders, want Slot is goed bevriend met Gerald van den Belt. Met een knipoog: "Maar achteraf had ik het nog niet zo verkeerd gezien."

Of Van den Belt dezelfde weg gaat bewandelen als Mats Wieffer, die in de afgelopen weken debuteerde in het Nederlands elftal, durfde Slot nog niet te zeggen. De controleur van Feyenoord debuteerde afgelopen week tegen Gibraltar. "Ik heb de data gezien. Volgens mij heeft hij het spel goed verplaatst." Slot keek niet naar de volledige duels van Oranje, tegen Frankrijk zag hij bijvoorbeeld alleen het eerste half uur. "Daarna had ik een etentje. Maar dat was goed gepland achteraf, want toen was het wel beslist."

Ritme Feyenoord

Slot werd ook nog gevraagd of hij vreest dat Feyenoord weer ritme moet opdoen na de interlandperiode, terwijl ze juist in een goede flow zaten voor de interlandbreak. "Maar we hebben wel vaker een goede fase gehad, met een interlandperiode ertussen. Elke wedstrijd heeft zijn eigen verhaal. Daar zie ik die twee weken ertussen uit niet als cruciaal. Maar Sparta Rotterdam is een sterke tegenstander", was de coach wel op zijn hoede.



Toekomst Slot

Ook kwamen de geruchten rond Slot ter sprake, die kort inging op zijn toekomst. "Er is geen reden om aan te nemen dat ik hier niet meer werk", glimlachte Slot. "Maar je weet ook in de voetballerij dat het snel kan gaan. Ik had vorig jaar ook gehoopt mijn selectie bijeen te kunnen houden. Ik houd mijn volledige focus bij Feyenoord." Op dit moment speelt er niets rond hem, liet hij wel doorschemeren.