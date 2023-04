Opstelling Feyenoord: Slot wijst vervangers aan van Geertruida en Idrissi

Feyenoord-trainer Arne Slot heeft Igor Paixao en Marcus Pedersen aangewezen als de vervangers van Oussama Idrissi (geschorst) en Lutsharel Geertruida (geblesseerd). Verder is Gernot Trauner fit genoeg om in actie te komen en hij staat in de basis zondagmiddag tegen Sparta Rotterdam.

Daarmee heeft Slot geen gekke veranderingen doorgevoerd bij de Rotterdammers. Geertruida viel uit met een hamstringblessure bij het Nederlands elftal en staat vermoedelijk enkele weken langs de kant. Idrissi pakte tegen Ajax een gele kaart en wist zodoende dat hij het treffen met Sparta Rotterdam moest missen. Het tweetal krijgt met Pedersen en Paixo twee logische vervangers.

Verder heeft Slot ook voor de logische namen gekozen, die hem voor de interlandbreak zoveel succes bezorgden met Feyenoord. Timon Wellenreuther is nog altijd de doelverdediger omdat Justin Bijlow nog niet fit is. Patrik Walemark is wel teruggekeerd op de training, maar kan nog geen minuten maken en zit nog niet bij de selectie. Quinten Timber ontbreekt eveneens nog altijd vanwege blessureleed.



Opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Pedersen, Trauner, Hancko, Hartman; Wieffer, Kökcü, Szymanski; Jahanbakhsh, Gimenez, Paixao