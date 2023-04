Waarom sommige Feyenoord-fans hopen op een 1-0 nederlaag bij Sparta Rotterdam

Feyenoord stevent af op de landstitel. Door de overwinning op Ajax voorafgaand aan de interlandbreak is de voorsprong van de Rotterdammers op de directe achtervolgers liefst zes punten. Bovendien heeft Arne Slot met zijn elftal by far het makkelijkste programma van de topploegen. Sparta Rotterdam lijkt gezien de prestaties dit seizoen een potentiële bananenschil, maar gezien de recente vorm is daar geen sprake van.

FCUpdate.nl dook samen met Jacks.nl in de statistieken van dit Rotterdamse onderonsje. In de laatste vier edities incasseerde Feyenoord geen enkel tegendoelpunt en maakte het zelf wisselend één, twee, drie of vier doelpunten. In de laatste acht onderlinge ontmoetingen verspeelde Feyenoord zelfs geen enkel punt. In 2018 haalde Feyenoord nog met 0-7 (!) uit op Het Kasteel. Een zege van Feyenoord zondagmiddag levert je 1.67 keer je inzet op bij Jacks.nl.

Artikel gaat verder onder video

De eerste angst voor Sparta dateert uit een seizoen eerder, toen Feyenoord met 1-0 verloor van de stadgenoot. Dat was echter in het kampioensjaar, toen Mathias Pogba voor het enige doelpunt zorgde. Uiteindelijk pakte Feyenoord onder Giovanni van Bronckhorst dus wel de belangrijkste prijs van Nederland. Heel Het Legioen zou een 1-0 nederlaag daar ook ditmaal voor over hebben. Bij Jacks.nl levert die uitslag je 16.00 keer je inleg op.

Zonder Lutsharel Geertruida en met een vraagteken achter de naam van Gernot Trauner, is de achterhoede behoorlijk verzwakt van Feyenoord tijdens de interlandbreak. Anderzijds hield de Stadionclub dus viermaal op rij de nul tegen Sparta Rotterdam. Komt daar een vijfde keer bij? Dan kun bij je bij Jacks.nl 2.32 keer je inleg winnen voor een clean sheet. Komt die op naam van Justin Bijlow of komt voor hem een rentree te vroeg?