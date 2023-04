Geen FC Twente-supporters in de Galgenwaard: club houdt uitvak leeg

FC Twente hoeft in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht op zondag 16 april geen rekening te houden met de steun van meegereisde supporters. De clubleiding van de huidige nummer vijf van de Eredivisie heeft in overleg met de supportersverenigingen besloten het uitvak in de Galgenwaard leeg te laten. De aanleiding hiervoor is het beperkte aantal FC Twente-fans dat welkom was in Utrecht.

De lokale driehoek in Utrecht kwam onlangs tot het besluit dat maximaal 200 supporters van FC Twente hun ploeg achterna mochten reizen naar de Galgenwaard. ‘Afgelopen week hebben we hierover overleg gehad met onze supportersverenigingen. In samenspraak is besloten het uitvak leeg te laten’, schrijft algemeen directeur Paul van der Kraan van FC Twente in een nieuwsbrief gericht aan de supporters. Dat is een domper voor de ploeg van trainer Ron Jans, die in de strijd om de vierde plek de steun van de meegereisde fans natuurlijk goed had kunnen gebruiken.

Tijdens de ontmoeting tussen FC Twente en FC Utrecht eerder dit jaar bleef het uitvak in de Grolsch Veste ook al leeg. Dat besloot de burgemeester van Enschede op advies van het Openbaar Ministerie, de politie en FC Twente. De aanleiding hiervoor vormden de ‘ordeverstoringen, vernielingen en geweldplegingen’ door aanhangers van FC Utrecht in Enschede in 2021. Rond de wedstrijd werden voorwerpen en volle drinkbekers uit het uitvak naar beneden gegooid. Bovendien vonden er vernielingen plaats. Het is de bedoeling dat supporters van FC Utrecht bij de eerstvolgende ontmoeting in de Grolsch Veste weer welkom zijn.