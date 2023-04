Gefrustreerde Van Nistelrooij vraagt om een serieuze aanpak: 'Het gaat allemaal veel te ver'

Het had een mooie voetbalweek moeten worden. Met Spakenburg - PSV en Feyenoord - Ajax stonden er twee prachtige halve finales op het programma in de KNVB Beker. Beide wedstrijden werden echter ontsierd door ‘supporters’ die zich niet konden gedragen. In Rotterdam werd Davy Klaassen geraakt door een aansteker, in Spakenburg was Xavi Simons het mikpunt van homofobe spreekkoren. PSV-trainer Ruud van Nistelrooij is er helemaal klaar mee.

‘Xavi Simons is homo’, werd er dinsdagavond geroepen tijdens de ontmoeting tussen Spakenburg en PSV. Eerder dit jaar was het ook al raak in Utrecht, waar Simons eveneens werd uitgescholden voor homo. “Het is voor mij ook geen scheldwoord, maar het wordt wel op die manier gebruikt. Dat moet je gewoon niet willen”, werd Van Nistelrooij vrijdagmiddag op een persconferentie geciteerd door De Telegraaf. “Dat woord mag niet misbruikt worden. Hopelijk zijn we er in 2030 wel aan toe met z’n allen. Het zou toch tijd worden.”

Van Nistelrooij maakte, daags voor de thuiswedstrijd tegen Excelsior, van de gelegenheid gebruik om zijn frustraties te uiten. “Ga nou gewoon eens naar het stadion om te genieten van het voetbal. Geniet van zo’n schitterende halve finale in de Kuip. Je hoeft toch niet bezig te zijn met aanstekers, het discrimineren en kwetsen van spelers. Moedig je team aan.” Van Nistelrooij vindt het prima als je de tegenstander uitfluit of ‘iets grappigs noemt als Hi-ha hondenlul’. “Zoals ze dat vroeger deden. Ga daar maar naar terug. Maar we willen allemaal kwetsen en de ander raken. Het gaat allemaal veel te ver. Dat moet stoppen.”

De oefenmeester van PSV zag het in februari nog volledig misgaan in het eigen Philips Stadion. In de slotfase van het Europa League-treffen tussen PSV en Sevilla rende een ‘supporter’ het veld op om vervolgens de doelman van de Spanjaarden aan te vallen. “Toen hebben wij ook gezegd, dat wil je niet meer meemaken. Het gaat om de veiligheid van spelers. Nu is er heel veel aandacht voor met die aansteker en dat is terecht. Maar het is niet iets van nu. Het is al langer een probleem. En ik wil het ook breder trekken. Als het gaat om de gezondheid van spelers, speelt ook de overvolle kalender een rol. En dan heb je social media met racisme en discriminatie en de spreekkoren. Zorg dat het wordt aangepakt en we vooruit kunnen in het voetbal.”