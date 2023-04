Heerenveen-fans misdragen zich in Alkmaar: 'Wat een idioten'

De wedstrijd tussen AZ en SC Heerenveen is in de elfde minuut stilgelegd. Vanuit het uitvak werd er vuurwerk op het veld gegooid, waarop scheidsrechter Jochem Kamphuis besloot de spelers naar binnen te sturen.

Heerenveen leidde met 0-1 toen er uit het niets vanuit het uitvak fakkels op het veld werden geslingerd. Kamphuis gaf AZ nog even de gelegenheid om een aanval af te maken en staakte nadat de gelijkmaker uitbleef het duel.

De actie van de meegereisde fans uit Heerenveen kon niet op goedkeuring rekenen van ESPN-commentator Mark van Rijswijk. "Wat een idioten", zei hij op het moment dat de arbitrage, spelers en staf van het veld liepen.

De wedstrijd werd na afkoelingsperiode van zo’n tien minuten hervat. Waarom de supporters van Heerenveen vuurwerk op het veld gooiden, is niet duidelijk. Mogelijk heeft het te maken met de Friese onvrede over het aanvangstijdstip. In het uitvak hingen spandoeken met daarop de tekst Anti 16.30.