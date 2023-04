Heerlijke krakers in de Premier League en Bundesliga

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl haar eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op zaterdag 1 april.





Specials

Transferweekje

De transfermarkt is weliswaar alweer twee maanden gesloten, maar in de wandelgangen wordt altijd gefluisterd. Wat staat ons de zomerse transferperiode te wachten? Een overzicht van de meest aannemelijke, terugkerende geruchten en verhalen van de afgelopen zeven dagen uit binnen- en buitenland.

Wedstrijden

Manchester City – Liverpool (13.30 uur)

Wie vorig jaar had gevraagd of dit de wedstrijd was tussen dé twee titelkandidaten van Engeland, had vermoedelijk een positieve respons gekregen. Manchester City doet nog zeker mee om het kampioenschap, maar weet dat Liverpool ondanks het mindere seizoen zeker tegenstand zal bieden.

Bayern München – Borussia Dortmund (18.30 uur)

Het debuut van Thomas Tuchel met Bayern München is meteen een pikante. Tegen een van zijn oude werkgevers moet hij een belangrijke slag slaan in de titelstrijd. Een nederlaag tegen de koploper van de Bundesliga zou een achterstand van vier punten betekenen, terwijl Der Rekordmeister bij een zege alles weer in eigen hand heeft. Hoe vergaat het Tuchel en op welke Nederlanders doet hij een beroep?

NEC – PSV (20.00 uur)

Het absolute doemscenario voor PSV kan dit seizoen nog werkelijkheid worden. Als Ruud van Nistelrooij met zijn ploeg de KNVB Beker niet wint en onverhoopt vierde wordt achter Feyenoord, Ajax en AZ, dan zijn de Eindhovenaren veroordeeld tot het spelen van de Conference League. Na de uitschakeling in Europa wil PSV er alles aan doen om dat scenario te voorkomen, te beginnen tegen NEC dit weekend.

Elche – FC Barcelona (21.00 uur)

Zonder onder meer Frenkie de Jong, Pedri en Ousmane Dembélé zal FC Barcelona vooral heel willen blijven op bezoek bij Elche. Met een voorsprong van twaalf punten op Real Madrid, lijkt de titelrace een gelopen koers. Maar de return tegen De Koninlijke in de Copa del Rey wordt na een 0-1 zege in Santiago Bernabéu nog wel ontzettend spannend.

Voetbal op tv

13.00 uur: Hannover 96 – SV Sandhausen, Viaplay, live verslag van het duel in de 2. Bundesliga

13.30 uur: Manchester City – Liverpool, Viaplay, live verslag van het duel in de Premier League

15.00 uur: Cremonese – Atalanta Bergamo, Ziggo Sport Voetbal, live verslag van het duel in de Serie A

15.30 uur: RB Leipzig – 1 FSV Mainz, Viaplay, live verslag van het duel in de Bundesliga

15.30 uur: Union Berlin – VfB Stuttgart, Viaplay, live verslag van het duel in de Bundesliga

16.00 uur: Arsenal – Leeds United, Viaplay, live verslag van het duel in de Premier League

16.00: Brighton & Hove Albion – Brentford, Viaplay, live verslag van het duel in de Premier League

16.30 uur: AZ – sc Heerenveen, ESPN, live verslag van het duel in de Eredivisie

18.30 uur: Internazionale – Fiorentina, Ziggo Sport Voetbal, live verslag van het duel in de Serie

18.30 uur: Bayern München – Borussia Dortmund, Viaplay, live verslag van het duel in de Bundesliga

18.30 uur: Chelsea – Aston Villa, Viaplay, live verslag van het duel in de Premier League

18.45 uur: Excelsior – FC Twente, ESPN 2, live verslag van het duel in de Eredivisie

20.00 uur: NEC – PSV, ESPN, live verslag van het duel in de Eredivisie

20.00 uur: SC Cambuur – FC Emmen, ESPN 3, live verslag van het duel in de Eredivisie

20.45 uur: Juventus – Hellas Verona, Ziggo Sport Voetbal, live verslag van het duel in de Serie A

21.00 uur: RKC Waalwijk – Vitesse, ESPN 4, live verslag van het duel in de Eredivisie

21.00 uur: Elche – FC Barcelona, Ziggo Sport, live verslag van het duel in La Liga