Heitinga baalt van onrust binnen Ajax en eist duidelijkheid

John Heitinga merkt dat het onrustig is binnen Ajax en wil graag snel duidelijkheid hebben voor het volgende seizoen. De gloriejaren onder Erik ten Hag zijn voorbij en het wordt tijd om orde op zaken te gaan stellen in Amsterdam.

Heitinga werd al eerder benaderd door de directie om hoofdtrainer te worden van Ajax. “In de periode dat ze bij mij kwamen, eigenlijk al in de periode dat Alfred (Schreuder, red.) mij vroeg om hem te assisteren, heb ik in eerste instantie ‘nee’ gezegd, omdat je de onrust toen al voelde. Dat is nu ook nog steeds”, vertelde de hoofdtrainer van Ajax bij De Telegraaf. “Uiteindelijk maakte ik de beslissing om hem te assisteren. Daaraan zie je ook hoe onvoorspelbaar dat is, want je kiest altijd de weg van de geleidelijkheid en na de wedstrijd tegen Volendam sta je ineens zelf voor de groep.”

Artikel gaat verder onder video

De oud-verdediger van Ajax probeert zijn functie zo goed mogelijk in te vullen. “Daarbij probeer ik altijd het gehele plaatje te bekijken en altijd naar de langere termijn te kijken.” De toekomst is alleen zeer onzeker bij Ajax. Er is nog geen nieuwe technisch directeur en er is ook nog geen beslissing genomen wie de hoofdtrainer van volgend seizoen wordt. “28 juni start alweer de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Zo snel gaat dat. We praten nu nog over de halve finale van de beker en zeven wedstrijden in de competitie, maar tegelijkertijd moet je naar je elftalcompositie kijken. Naar wie wordt er TD? Blijf ik zitten of komt er nieuwe hoofdtrainer? Dus ja, je voelt de onrust wel. Het wordt tijd dat er duidelijkheid komt voor iedereen. Dat is denk ik het allerbelangrijkste.”

FootballTransfers: Het grootste talent van Nederland dat nu al beter presteert dan Bassey

Na jaren van relatieve kalmte in Amsterdam is het dit seizoen continu onrustig in de Johan Cruijff Arena. "Je zag hoe belangrijk de samenwerking tussen Erik ten Hag en Marc Overmars was”, geeft Heitinga in het Algemeen Dagblad aan. “Zij vulden elkaar aan en gaven elkaar rugdekking. Er is toen iets moois gegroeid. Ik leef nu van dag tot dag als interim-trainer. Maar we moeten volgend seizoen ook een ploeg hebben die weer in Europa mee kan.”

Als het aan Heitinga zelf ligt, staat hij volgend jaar zelf weer voor de groep. “Natuurlijk wil ik aanblijven als hoofdtrainer. Ik geniet hier elke dag van. De eerste zeven wedstrijden natuurlijk nog wat meer dan nu. Maar voor volgend jaar moet het plaatje wel kloppen”, geeft de nog in onzekerheid verkerende Heitinga aan.