Het opvallendste moment bij Juventus - Napoli is niet de late goal, maar deze rake klap

Napoli heeft zondagavond een volgende stap gezet richting het kampioenschap. De topper tegen Juventus stevende heel lang af op een doelpuntloos gelijkspel, maar diep in de blessuretijd sloeg de koploper alsnog toe: 0-1.

Vijftien punten in mindering. Dat was de pijnlijke straf voor Juventus. Maar de Oude Dame tekende beroep aan en deed dat (voorlopig) met succes, waardoor de vijftien punten van de week weer boven op het puntentotaal kwamen. Daardoor staat Juventus ‘gewoon’ weer in de top van de Serie A en heeft het momenteel een Champions League-ticket in bezet. Het toernooi waar Napoli van de week uit werd geknikkerd door AC Milan.

De aanstaande kampioen had zondagavond dus wat recht te zetten. De eerste helft tussen Juventus en Napoli had echter weinig om het lijf. Veelzeggend was dat het opvallendste moment niet een doelpunt of geweldige actie was, maar een klap van Juventus-verdediger Federico Gatti tegen het hoofd van Napoli-smaakmaker Chvitsja Kvaratschelia. Merkwaardig genoeg trad zowel de scheidsrechter als de VAR níét in.

Er viel weinig te genieten in Turijn. Napoli speelde Juventus nog niet zo lang geleden volledig op een hoopje (5-1), maar zo swingend raast de koploper van de Serie A al even niet meer over de velden. De grootste kans was diep in de tweede helft voor Victor Osimhen. De spits ontsnapte aan de aandacht van Gatti, maar joeg de bal over het doel Juventus-doel.

Juventus loerde op de omschakeling en leek op die manier ook de overwinning naar zich toe te trekken. Angel Di Maria schoot een paar minuten voor tijd via een tegenstander binnen, maar dat feestje ging niet door omdat er in aanloop naar dat doelpunt een overtreding werd gemaakt. Niet lang daarna zette de arbitrage opnieuw een streep door een Turijnse treffer. Dusan Vlahovic dacht de thuisploeg alsnog naar de zege te schieten, maar ditmaal had de bal de achterlijn al gepasseerd.

Het venijn zat 'm in het slot, want ook Osimhen dacht nog even op weg te zijn naar een heldenrol. De Nigeriaanse spits kon nog worden gestuit, maar luttele tellen later was het alsnog raak voor de bezoekers. Giacomo Raspadori nam een voorzet in één keer op zijn slof en deed dat doeltreffend: 0-1. Daardoor zet Napoli een volgende stap richting de landstitel, terwijl Juventus de kans laat liggen goede zaken te doen in de strijd om Champions League-voetbal. Juventus blijft de nummer drie, maar de voorsprong op nummer vijf Internazionale is slechts drie punten.