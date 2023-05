Hiddink neemt het op voor Heitinga: ‘Als je hem daar neerzet, dan moet je tegen hem zeggen…’

Guus Hiddink zou het niet fair vinden als Ajax-hoofdtrainer John Heitinga wordt afgerekend op de resultaten in de wedstrijden tegen PSV. De Amsterdammers verloren vorige week in Eindhoven een belangrijke wedstrijd in de strijd om plek twee en krijgen zondagavond de kans zich daarvan te herstellen in de bekerfinale. Volgens Hiddink had Ajax in een veel eerder stadium het vertrouwen moeten uitspreken in Heitinga.

Heitinga stapte eind januari in als hoofdtrainer en moest Ajax naar de vierde landstitel op rij zien te leiden. De Amsterdammers hadden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord de kans om de koppositie te heroveren, maar gingen met 3-2 onderuit en zagen de Rotterdammers hun voorsprong uitbreiden tot zes punten. Het verschil tussen Feyenoord en Ajax is inmiddels elf punten en dan heeft de ploeg van Heitinga ook de tweede plaats niet meer in eigen hand.

Artikel gaat verder onder video

Maar de oefenmeester beoordelen op de resultaten in het tweeluik met PSV, dat zou Hiddink niet terecht vinden. Dat antwoordde Hiddink zondagochtend in het programma Goedemorgen Bekerfinale op ESPN op een vraag van Hans Kraay Jr. althans. “Je moet het ook een beetje ophangen aan het korte verleden bij Ajax. Er zijn natuurlijk veel spelers vertrokken, waardoor de kwaliteit een beetje naar beneden is gegaan. Dat kun je allemaal op het bordje gooiden van de trainer, maar ik denk niet dat dat juist is. Ik vind dat je zo’n jongen perspectief moet geven.”

Dat is momenteel niet aan de orde. Ajax stelde in de persoon van Jan van Halst een nieuwe voetbalcommissaris aan en presenteerde met Sven Mislintat eindelijk de opvolger van Marc Overmars, maar wie volgend seizoen als hoofdtrainer voor de groep staat, is nog niet bekend. Ook Heitinga weet nog niet waar hij aan toe is. Hiddink vindt dat gek. “Als je hem daar neerzet, dan moet je tegen hem zeggen: jij begint je carrière en krijgt gewoon twee jaar onze rugdekking. Of ik dat had gedaan voor de wedstrijden tegen PSV? Ja, waarom niet. Als je hem aanstelt, dan heb je ook het idee dat hij het aan kan.”

Sjoerd Mossou vindt het raar dat de toekomst van Heitinga afhangt van het resultaat in de bekerfinale tegen PSV. Hij begrijpt eveneens dat het een ‘lastige afweging’ is voor de nieuwe technisch directeur. “Hij is de enige die Heitinga niet kent, maar hij moet hem wel beoordelen.” Dat is volgens Hedwiges Maduro precies de reden waarom Ajax al in eerder stadium de knoop had moeten doorhakken. “Dat zorgt voor een enorme rust bij de spelers. Ook als je naar zijn staf kijkt… Reiziger gaat weg, Lodeweges is ook nieuw. Hij heeft wel ervaring, maar is ook midden in het seizoen gekomen. Heitinga zit dus in een hele moeilijke situatie. Dat had je hem eigenlijk niet aan moeten doen omdat het een Ajax-icoon is.”