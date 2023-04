Javier Tebas komt met voorstel: 'Ajax, Feyenoord, PSV en AZ hebben er baat bij'

Javier Tebas, de voorzitter van LaLiga, ziet third-party ownership als manier voor clubs uit bijvoorbeeld de Eredivisie om talenten langer binnenboord te houden. Zo'n financieringsconstructie - een derde partij die betrokken is bij een transfer en een bepaald percentage krijgt bij een toekomstige transfer – is sinds 2015 verboden door de FIFA.

Tebas constateert in een interview met het Algemeen Dagblad dat goede spelers steeds eerdere vertrekken uit Nederland. Gebeurde dat 15 à 20 jaar geleden nog toen spelers 23 of 24 jaar worden, nu vertrekken ze met 19 jaar, zo stelt Tebas. "Third-party ownership geeft mogelijkheden aan Ajax, Feyenoord, PSV en AZ om hun jonge spelers langer te behouden."

"Ajax zou nu 30 procent van de transferrechten kunnen verkopen van een speler die ze over vijf jaar daadwerkelijk in de verkoop doen", legt de La Liga-baas uit. "Op die manier garandeer je meer zekere inkomsten voor jonge spelers, waardoor je ze hogere salarissen kunt bieden en daarmee langer aan je kunt binden."

Tebas weet dat third-party ownership eerder is geprobeerd en is verboden. "Een gebrek aan regulering zorgde voor chaos. Terecht dat het toen verboden is. Maar nu is de voetbalwereld financieel meer gereguleerd, meer gestructureerd. Er zijn nu echt wel investeringsfondsen met een goede organisatie."