John Heitinga maakt opstelling Ajax voor kraker tegen PSV bekend

De opstelling van Ajax voor de kraker tegen PSV is bekend. Calvin Bassey is zoals aangekondigd de vervanger van de geschorste Edson Álvarez. De cruciale wedstrijd in de strijd om de tweede plek wordt in het Philips Stadion gespeeld en gaat om 14.30 uur van start.

Het Amsterdamse doel wordt verdedigd door Gerónimo Rulli, die voor hem Jorge Sánchez, Jurriën Timber, Calvin Bassey en Jorrel Hato heeft staan. Laatstgenoemde krijgt de voorkeur boven Owen Wijndal. Devyne Rensch en Ahmetcan Kaplan, twee andere defensieve opties, zitten in de lappenmand.

Artikel gaat verder onder video

Heitinga kiest op het middenveld voor Kenneth Taylor, Davy Klaassen en Florian Grillitsch. Voor laatstgenoemde is het pas zijn vierde basisplaats in de Eredivisie. De aanval van Ajax wordt gevormd door Steven Berghuis, Dusan Tadic en Steven Bergwijn. Mohammed Kudus is op de weg terug van een blessure, maar is niet fit genoeg bevonden om deel uit te maken van de wedstrijdselectie.



Opstelling Ajax: Gerónimo Rulli; Jorge Sánchez, Juriën Timber, Calvin Bassey, Jorrel Hato; Florian Grillitsch, Kenneth Taylor, Davy Klaassen; Steven Berghuis, Dusan Tadic, Steven Bergwijn