Kenneth Perez grijpt de camera en spreekt 'boze Mexicaanse gemeenschap' in het Spaans toe

Kenneth Perez heeft de afgelopen dagen ondervonden hoe snel zijn uitspraken zich kunnen verspreiden. Na de wedstrijd tussen Feyenoord en AS Roma (1-0) van donderdag liet Perez zich kritisch uit over Santiago Giménez en diverse Mexicaanse media maakten daar melding van.

Media als TUDN, RÉCORD en de Mexicaanse edities van Marca en Fox Sports: allemaal schreven ze over de uitspraken die Perez donderdag deed. "Je hebt heel hoge verwachtingen van Giménez. Je bent benieuwd naar hem in zo'n wedstrijd, maar hij is er totaal niet aan te pas gekomen", zei Perez. Dat heeft hij geweten.

"Soms is het wel grappig. Ik heb gezegd dat ik Giménez een heel goede spits vind, de beste van de Eredivisie. Donderdag heb ik gezegd dat hij het moeilijk had en was het de vraag of het kwam door hem of door zijn medespelers. Nou, ik kreeg meteen een soort Mexicaanse gemeenschap over me heen", blikt een lachende Perez terug bij Dit was het Weekend.

"Alles wat je daarvoor zei, dat het een goede speler is, doet er niet meer toe. Je zegt één keer dat hij het moeilijk had en iedereen wordt wild. Daar moet je toch om lachen, dat is toch krankzinnig?", vervolgde Perez, die geen kwaad woord meer durfde te zeggen over het optreden van Giménez tegen SC Cambuur op zondag. "Fantastisch. Als hij niet tot de beste speler van Europa wordt uitgekozen, snap ik er helemaal niets meer van", lachte Perez, die de camera in keek om de Mexicanen toe te spreken: "Amigos de la México …"