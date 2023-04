Analisten wijzen goede en slechte Feyenoorder aan: 'Hij werd gewoon opgevreten'

Orkun Kökçü heeft donderdagavond indruk gemaakt op de analisten van ESPN. De aanvoerder van Feyenoord was tegen AS Roma de leider op het middenveld, zo zag Pierre van Hooijdonk. Net als Kenneth Perez is Van Hooijdonk echter minder onder de indruk van Santiago Giménez.

"Kökçü was goed vandaag", zei Van Hooijdonk kort na de 1-0 zege van Feyenoord. "Hij vroeg continu de ballen, niet op de makkelijkste plekken. Hij speelt in het midden en hij had veel mensen om zich heen. Natuurlijk heeft hij ook slordigheden gekend, met name op het laatst. Hij verspeelde een paar keer de bal, maar in het algemeen vond ik hem misschien wel de beste Feyenoorder in deze wedstrijd."

Perez keek met speciale aandacht naar Giménez, die in tegenstelling tot de vorige zes wedstrijden niet wist te scoren. "Je hebt heel hoge verwachtingen van Giménez. Je bent benieuwd naar hem in zo'n wedstrijd, maar hij is er totaal niet aan te pas gekomen", merkte Perez op. "Dat ligt niet alleen aan hemzelf. Je kunt de verantwoordelijkheid daarvoor niet volledig afschuiven op de buitenspelers of de nummer tien."

"Hij had het middenveld in kunnen komen om acties te maken. Hij was nu zó afhankelijk van zijn medespelers en kon het niet zelf", merkte Perez op. Van Hooijdonk betwijfelde in hoeverre het een goed idee zou zijn als Giménez zelf acties gaat maken. "Hij heeft wel iets van een actie in zich, maar ik wil hem niet aan de linkerkant hebben om daar te gaan dribbelen."

"Hij werd gewoon opgevreten door de verdedigers", reageerde Perez. "Laat ik zeggen dat zijn medespelers daar voor vijftig procent verantwoordelijk voor waren." Van Hooijdonk nuanceerde: "Hij wordt opgevreten door het team Roma, dat Feyenoord met name in de tweede helft terugdrukte. Daardoor kwam hij op een eiland te staan."