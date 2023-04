KNVB stelt 'debutant' aan als scheidsrechter voor bekerfinale tussen Ajax en PSV

Dennis Higler heeft zondag de leiding over de finale van de KNVB Beker tussen Ajax en PSV, zo maakt de KNVB bekend. Joost van Zuilen en Mario Diks fungeren als assistent langs de zijlijn. Sander van der Eijk is de vierde official in De Kuip.

Vanuit Zeist is Rob Dieperink de VAR, geassisteerd door Freek Vandeursen. De finale in De Kuip begint om 18.00 uur. Higler floot nog nooit eerder een bekerfinale. Bij de finale van vorig jaar was Danny Makkelie de leidsman en fungeerde Higler als VAR.